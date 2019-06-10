Татьяна Гнедаш снимает для СТБ мелодраму «Исчезнувшая»

Artforms Production приступил к работе над новым проектом «Исчезнувшая» для телеканала СТБ. Главный автор 8-серийной мелодрамы – Татьяна Гнедаш.

«Исчезнувшая» – детективная мелодрама о таинственном исчезновении главной героини Анны Твардовской. 40-летняя красивая и успешная женщина пропадает после своей свадьбы: в первую брачную ночь она бесследно исчезает при загадочных обстоятельствах. То, что вначале кажется несчастным случаем, очень скоро квалифицируется следствием как убийство. Лиза, дочь пропавшей без вести Анны, начинает собственное расследование и раскрывает тайны из жизни матери и её окружения, о которых не имела понятия.

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«От СТБ пришло предложение подумать об авантюрной мелодраме с крепкой детективной составляющей. Так появился персонаж по имени Анна Твардовская. Кастинг был очень непростым. Труднее всего было определиться с актрисой на роль главной злодейки: на самом деле именно она является главной героиней этой истории. Думаю, мы сделали правильный выбор. Имя актрисы и персонажа, которого она играет, называть не буду – её «злодейская сущность» должна проявиться для всех неожиданно», – рассказывает Татьяна Гнедаш.

Сценарий к «Исчезнувшей» был написан за три месяца, два месяца длился подготовительный период. Как считают авторы, свежий сюжет и яркие персонажи смогут впечатлить зрителей.

«Человеку свойственно преувеличивать своё значение в жизни других людей, и из-за этого, случается, жизнь идет под откос. Например, женщине, отвергнутой мужчиной, может казаться, что случившееся – жестокая ошибка или происки врагов, что она всё еще его любит, они суждены друг другу, и мужчина, который оставил её, должен снова принадлежать ей, во что бы то ни стало. Наша история о женской гордыне и мужской трусости, которым противостоят женская самоотверженность и мужская отвага: все борются со своими демонами и в результате добро побеждает. Но за победу добра в нашей истории герои будут вынуждены заплатить очень высокую цену», – делится подробностями сюжета Татьяна Гнедаш.

Роли исполнят Дарья Трегубова, Клавдия Дрозд-Бунина, Валерия Ходос, Наталья Бабенко, Дмитрий Паламарчук, Софья Письман, Галина Корнеева, Виталий Иванченко, Иван Залуский, Алла Мартынюк, Григорий Бакланов, Игорь Качур, Сергей Журавлев, Анатолий Ященко, Анна Лебедева, Константин Данилюк, Сергей Козлов, Артем Мяус, Сергей Комаровский, Борис Книженко, Елена Хохлаткина, Юрий Радионов, Игорь Марусяк.

Режиссер-постановщик – Майя Сомова, оператор-постановщик – Роман Нижник, исполнительный продюсер – Денис Пономаренко, линейный продюсер – Дарья Орешкевич, директор съемочной группы – Виталий Василькевич, художник-постановщик – Ева Ухина, художник по гриму – Наталья Миколайчук, художник по костюмам – Ольга Коваль.

Премьера сериала «Исчезнувшая» состоится на телеканале СТБ в 2020 году.

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