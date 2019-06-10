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Салат «Цезарь»: рецепт от Елизаветы Фалей

10.06.2019

Салат «Цезарь» в праздник, да и в любой другой день уместен на кухне. Он безумно вкусный и сытный. У каждой хозяйки есть свой особенный секрет приготовления! Актриса сериала «За витриной» Елизавета Фалей не исключение. Пошаговый рецепт салата «Цезарь» от звезды – в материале.

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Ингредиенты:

  • листья салата
  • перепелиные яйца
  • помидор черри
  • куриная грудка
  • сухарики (предварительно пожарьте их на гриле)

Приготовление:

  1. Отварите перепелиные яйца и хорошо промойте листья салата.
  2. Листья салата не нарезайте, а отрывайте ломтиками.
  3. Куриную грудку поставьте на гриль.
  4. Ломтики салата выкладывайте на тарелку. Сверху полейте их заправкой. Перемешайте.
  5. Нарежьте помидоры и выложите на тарелку вместе с перепелиными яйцами.
  6. Последний самый важный штрих. Выложите сверху куриную грудку и добавьте в салат сухарики.

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Соус

Ингредиенты:

  • соль – щепотка
  • яйцо – 1 шт.
  • оливковое масло – 100 мл
  • лимон – 1 ст. л.
  • майонез – легкий
  • горчица – 1 ст. л.
  • чеснок – 1 зубчик

Приготовление:

  1. В яйцо добавить оливковое масло и щепотку соли, перемешать все в блендере.
  2. В полученную массу добавить лимон, горчицу, зубчик чеснока и немного легкого майонеза.
  3. Хорошо перемешайте соус.

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