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Куриный суп: рецепт любимого супа Елизаветы Фалей

10.06.2019

Куриный супчик в жаркую летнюю пору особенно уместен. Любимый суп актрисы«За витриной» Елизаветы Фалей – очень вкусный и прост в приготовлении. Подробная инструкция приготовления легкого куриного супа в материале.

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куриный суп

Ингредиенты:

  • 1 большая куриная грудка
  • 3 средних картофеля
  • 1 большая морковь
  • 1 луковица
  • 2 отварных яйца⠀
  • зелень – лавровый лист, перец душистый, соль, куркума

Приготовление:

  1. Отделите куриную грудку от кожи и кости.
  2. Почистите морковь и картофель. Нарежьте небольшими кубиками.
  3. Сделайте фарш. Берём мясо птицы и пропускаем его через мясорубку 2 раза. Добавляем специи. Все хорошо вымешиваем.
  4. Из фарша делаем фрикадельки.⠀
  5. В кастрюлю положите кость от грудки и залейте холодной водой. Когда закипит вода, варите минут 5. Слейте воду и хорошо промойте кость.
  6. В кастрюлю положите кость от грудки, целую луковицу, морковь, картофель, 5 горошин душистого перца и пару лавровых листиков.⠀
  7. Варите минут 15 на среднем огне.
  8. Добавляем фрикадельки и куркуму и варим супчик на маленьком огне 40 минут.
  9. Перед подачей добавляем зелень и яйцо в супчик.

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Важно знать:

  1. Куркума дает золотой цвет бульону.
  2. Кость от куриной грудки можно и не добавлять. Но Лиза  считает, что суп на кости получается значительно вкуснее.

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