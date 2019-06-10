Куриный супчик в жаркую летнюю пору особенно уместен. Любимый суп актрисы«За витриной» Елизаветы Фалей – очень вкусный и прост в приготовлении. Подробная инструкция приготовления легкого куриного супа — в материале.

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Ингредиенты:

1 большая куриная грудка

3 средних картофеля

1 большая морковь

1 луковица

2 отварных яйца⠀

зелень – лавровый лист, перец душистый, соль, куркума

Приготовление:

Отделите куриную грудку от кожи и кости. Почистите морковь и картофель. Нарежьте небольшими кубиками. Сделайте фарш. Берём мясо птицы и пропускаем его через мясорубку 2 раза. Добавляем специи. Все хорошо вымешиваем. Из фарша делаем фрикадельки.⠀ В кастрюлю положите кость от грудки и залейте холодной водой. Когда закипит вода, варите минут 5. Слейте воду и хорошо промойте кость. В кастрюлю положите кость от грудки, целую луковицу, морковь, картофель, 5 горошин душистого перца и пару лавровых листиков.⠀ Варите минут 15 на среднем огне. Добавляем фрикадельки и куркуму и варим супчик на маленьком огне 40 минут. Перед подачей добавляем зелень и яйцо в супчик.

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Важно знать:

Куркума дает золотой цвет бульону. Кость от куриной грудки можно и не добавлять. Но Лиза считает, что суп на кости получается значительно вкуснее.

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