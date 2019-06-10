Куриный суп: рецепт любимого супа Елизаветы Фалей
10.06.2019
Куриный супчик в жаркую летнюю пору особенно уместен. Любимый суп актрисы«За витриной» Елизаветы Фалей – очень вкусный и прост в приготовлении. Подробная инструкция приготовления легкого куриного супа — в материале.
Больше по теме: Суп-пюре из кабачков: рецепт приготовления от Юрия Негрича
Ингредиенты:
- 1 большая куриная грудка
- 3 средних картофеля
- 1 большая морковь
- 1 луковица
- 2 отварных яйца⠀
- зелень – лавровый лист, перец душистый, соль, куркума
Приготовление:
- Отделите куриную грудку от кожи и кости.
- Почистите морковь и картофель. Нарежьте небольшими кубиками.
- Сделайте фарш. Берём мясо птицы и пропускаем его через мясорубку 2 раза. Добавляем специи. Все хорошо вымешиваем.
- Из фарша делаем фрикадельки.⠀
- В кастрюлю положите кость от грудки и залейте холодной водой. Когда закипит вода, варите минут 5. Слейте воду и хорошо промойте кость.
- В кастрюлю положите кость от грудки, целую луковицу, морковь, картофель, 5 горошин душистого перца и пару лавровых листиков.⠀
- Варите минут 15 на среднем огне.
- Добавляем фрикадельки и куркуму и варим супчик на маленьком огне 40 минут.
- Перед подачей добавляем зелень и яйцо в супчик.
Больше по теме: Киш лорен с лососем: рецепт от Елизаветы Фалей
Важно знать:
- Куркума дает золотой цвет бульону.
- Кость от куриной грудки можно и не добавлять. Но Лиза считает, что суп на кости получается значительно вкуснее.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+