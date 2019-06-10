Домашний лимонад хорошо утоляет жажду и является настоящим кладезем витаминов для нашего организма. Тем более если использовать для его приготовления не только лимоны, но и другие фрукты. Например, сочные апельсины! Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрий Шевченко подготовил рецепт самого вкусного лимонада из апельсинов.

Ингредиенты:

апельсины – 1,5 кг

лимон – 4 шт.

газированная минеральная вода – 7 стаканов

мед – 1,4 стакана

веточки мяты – 4 шт.

кубики льда

Приготовление:

Минеральную воду предварительно поставить в холодильник на 2 ч. Апельсины и лимоны вымыть, разрезать пополам и отжать сок. Смешать сок апельсина и лимона в большом кувшине. Добавить мед и тщательно перемешать. Убрать в холодильник на 1 ч. Когда жидкость достаточно охладится, влить минеральную воду в кувшин с соком и перемешать. Добавить лед, украсить мятой и кружочками апельсинов.

Приятного аппетита!

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