Черника: польза и вред ягоды
10.06.2019
Чем полезна черника? Есть ли вред от этой ягоды? Какая калорийность у черники и в каких количествах можно есть ягоду? Ответы на все эти вопросы вы найдете, прочитав наш материал.
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Польза черники
- Листья и ягоды черники используются при лечении и профилактике некоторых болезней. Например, при простуде — витамины, которые содержатся в ягоде, укрепляют иммунитет.
- Антиоксиданты на клеточном уровне воздействуют на недоброкачественные опухоли, тем самым не давая им развиваться.
- Ягода обладает противовоспалительными свойствами и используется при лечении желчного пузыря и заболеваний печени.
- Черника применяется при лечении глазных заболеваний — при конъюнктивите рекомендуют съедать по столовой ложке свежей или сухой черники каждый день.
- Сушеные ягоды также отлично помогают при цистите и диарее.
- Черника способна замедлить старение организма — она выводит из него шлаки и способствует омоложению.
- Еще эта ягода отлично увлажняет кожу, из-за чего часто применяется в косметологии.
- Черника — идеальный диетический продукт: в 100 граммах содержится всего 44 калл.
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Противопоказания к употреблению черники
- Если у вас аллергия на чернику, употреблять ягоду нельзя.
- При всей пользе от черники есть ее в неограниченном количестве не стоит — более 0,5 кг в день может привести к расстройствам желудка. Также при переедании она может вызвать аллергию.
- Чернику лучше не употреблять с другими ягодами, особенно с клубникой, малиной и земляникой. Это может привести к расстройствам желудка.
- Черника — ягода дикая, и собирать ее нужно только в экологически чистых местах, поскольку она способна накапливать радиацию.
- Противопоказано есть ягоду тем, кто страдает мочекаменной болезнью, заболеванием поджелудочной железы и панкреатитом.
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