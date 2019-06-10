Сорбет без труда можно приготовить в домашних условиях. Основой для этого популярного итальянского десерта могут служить практически любые ягоды и фрукты. Сегодня мы предлагаем попробовать черешневый сорбет. Хотите узнать, как его приготовить? Рецепт черешневого сорбета от суперфиналистки «МастерШеф. Профессионалы» Юлии Проходы читайте в нашем материале!

Чтобы сделать черешневый сорбет еще более интересным на вкус, можете добавить несколько чайных ложек ягодного или фруктового ликера. Это, к тому же, придаст неповторимый аромат и не позволит сорбету слишком застыть.

Сорбет из черешни

Ингредиенты:

750 г черешни

1 небольшой лимон

1 горсть листьев мяты

50 г сахарной пудры

1 ст. л. ликера (например, вишневого)

Приготовление:

Очистить черешню от косточек. Мякоть сложить в чашу блендера и измельчить в пюре. Добавить лимонный сок, сахарную пудру и ликер. Хорошо перемешать и отправить на 1-2 ч в морозильную камеру. Достать массу, взбить еще раз и вернуть в морозильник на 2 ч.

За 45 мин до подачи рекомендуется переставить сорбет в холодильник.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Как приготовить сорбет: топ-10 рецептов в домашних условиях

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ