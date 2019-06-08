Сегодня, 8 июня, свой день рождения отмечает талантливая артистка Юлия Ауг. Известной актрисе сериала «Крепостная» исполнилось 49 лет. Редакция сайта STB.UA поздравляет Юлию Ауг с праздником!

Юлия Ауг отмечает день рождения!

В подростковом возрасте Юлия Ауг влюбилась в парня и за компанию с ним отправилась поступать в творческий университет. Любимому не удалось пройти конкурс, а Юлю, наоборот, — с радостью приняли на учебу. Сегодня Юлия одна из самых известных актрис в Украине и не только.

В своем творческом арсенале актриса имеет множество наград. Самые известные среди них: приз «Лучший режиссер» на II Межрегиональном фестивале «Театральный АтомГрада», приз «Хрустальная маска» на фестивале «Театральная весна».

В костюмированной драме «Крепостная» Юлию Ауг зрители увидели в новом амплуа. Женщина сыграла добрую и слишком мягкую жену богатого помещика — Анну Червинскую.

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает актрисе творческих успехов!

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