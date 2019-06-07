Молодую спортсменку, звезду «Україна має талант» Аллу Клишту жестоко убили. Тело украинки было найдено в Германии спустя несколько недель после того, как оно было сброшено в реку. Что известно о смерти Аллы Клишты? Читайте в материале.

Молодая мать, спортсменка, звезда популярного шоу была убита за границей. Алле Клиште было всего 33 года. Пропажу звезды обнаружили коллеги украинки. Она так и не появилась на своем выступлении в Германии. Алла перестала выходить на связь в конце апреля этого года. О смерти девушки сообщили в британском таблоиде «The ​​Daily Mail».

Известно, что поисковые действия полиции проходили несколько недель. После чего стало известно, что убийство Аллы Клишты произошло в Германии. Ее тело выбросили на юго-западе. Сообщается, что украинка была найдена 18 мая. На данном этапе проводиться расследование и устанавливаются все детали жестокого убийства. Пока главным подозреваемым считают возлюбленного танцовщицы.

Напоминаем, что девушка стала известна в Украине после участия в шоу «Україна має талант». Давайте почтим память Аллы Клишты, посмотрев видео ее выступления. К слову, звезда демонстрирует сложный номер с обручами.

Video: Погибла участница шоу «Україна має талант» Алла Клишта Умерла Алла Клишта, участница шоу Україна має талант. От чего умерла Алла Клишта и что известно про ее смерть сейчас, читайте в материале

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