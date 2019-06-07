Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Погибла участница шоу «Україна має талант» Алла Клишта

07.06.2019

Молодую спортсменку, звезду «Україна має талант» Аллу Клишту жестоко убили. Тело украинки было найдено в Германии спустя несколько недель после того, как оно было сброшено в реку. Что известно о смерти Аллы Клишты? Читайте в материале.

алла клишта

Фото: instagram.com/allaklyshta

Молодая мать, спортсменка, звезда популярного шоу была убита за границей. Алле Клиште было всего 33 года. Пропажу звезды обнаружили коллеги украинки. Она так и не появилась на своем выступлении в Германии. Алла перестала выходить на связь в конце апреля этого года. О смерти девушки сообщили в британском таблоиде «The ​​Daily Mail».

Известно, что поисковые действия полиции проходили несколько недель. После чего стало известно, что убийство Аллы Клишты произошло в Германии. Ее тело выбросили на юго-западе. Сообщается, что украинка была найдена 18 мая. На данном этапе проводиться расследование и устанавливаются все детали жестокого убийства. Пока главным подозреваемым считают возлюбленного танцовщицы.

Напоминаем, что девушка стала известна в Украине после участия в шоу «Україна має талант».  Давайте почтим память Аллы Клишты, посмотрев видео ее выступления. К слову, звезда демонстрирует сложный номер с обручами.

Video: Погибла участница шоу «Україна має талант» Алла Клишта

Умерла Алла Клишта, участница шоу Україна має талант. От чего умерла Алла Клишта и что известно про ее смерть сейчас, читайте в материале

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить