Как провести выходные в июне 2019 года? Ответ на этот вопрос знает редакция сайта STB.UA! Мы приготовили для вас нечто особенное — рассказ о культовой группе Kiss и ее будущем концерте в Киеве. Когда состоится мероприятие? И что нужно знать о популярном рок-коллективе? Читайте подробности в нашем материале.

Больше по теме: Куда пойти в Киеве: афиша событий на июнь 2019

Как провести выходные в июне 2019 года: концерт группы Kiss «End Of The Road World Tour»

Одна из величайших рок-групп современности Kiss едет в Украину с грандиозным шоу! Первый и последний концерт в Киеве коллектив даст в рамках своего мирового турне «End Of The Road World Tour».

Где: НСК «Олимпийский», ул. Большая Васильковская, 55

Когда: 16 июня, 19:00

Цена: от 999 грн

Билеты можно приобрести на сайтах anshlag.com.ua, concert.ua, kiev.karabas.com, kontramarka.ua, parter.ua, kiev.ticketsbox.com.

О группе:

Kiss — культовая американская рок-группа, играющая в таких жанрах, как глэм-рок, хард-рок и авторском направлении шок-рок. Коллектив широко известен своими концертными шоу, что сопровождаются различными пиротехническими эффектами: яркие фейерверки, взрывающиеся и дымящиеся гитары, «всплески крови», «дыхание огня», прочее. Еще одна «фишка» группы — фирменный концертный грим участников.

Больше по теме: Выходные в июне 2019 года в Украине: сколько будут отдыхать украинцы

У Kiss более сорока пяти золотых и платиновых альбомов, а цифра проданных аудиозаписей превысила 100 миллионов. Также ребята могут похвастаться почетным местом в «Зале славы рок-н-ролла».

Коллектив был основан в январе 1973 года в Нью-Йорке. В первый состав вошли музыканты Джин Симмонс, Пол Стэнли, Питер Крисс и Эйс Фрейли.

Самыми популярными композициями группы Kiss можно назвать такие: «Strutter» (1974), «Deuce» (1974), «Rock and Roll All Nite» (1975), «Detroit Rock City» (1976), «Beth» (1976), «Love Gun» (1977), «I Was Made for Lovin’ You» (1979), «I Love It Loud» (1982), «Lick It Up» (1983), «Heaven’s on Fire» (1984), «Forever» (1990), «Unholy» (1992), «God Gave Rock ‘N’ Roll to You II» (1992), «Psycho Circus» (1998).

В 2018 году во время телешоу America’s Got Talent коллектив объявил, что уходит со сцены. Чтобы попрощаться со своими поклонниками, музыканты отправятся в мировой тур. «Это будет самое грандиозное шоу из всех, что мы когда-либо делали, – заявили участники Kiss. – Если вы любите нашу музыку – приходите. Если вы никогда не видели нас живьем – сейчас самое время!».

В планах коллектива посетить около 20 стран. Тур начнется с концертов в крупнейших городах Америки, а затем легендарный коллектив отправится в Европу.

Больше по теме: Atlas Weekend — 2019: программа фестиваля на все дни (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

«Все, что мы создали и завоевали за последние четыре десятилетия, было бы невозможно без миллионов людей, которые приходили на наши концерты в клубы, концертные залы и на стадионы, – говорят Kiss. – Этот тур будет настоящим праздником для наших преданных фанатов и последним шансом увидеть Kiss для тех, кто еще не был на наших концертах. Мы собираемся уйти со сцены такими же, какими взошли на нее: непримиримыми и неукротимыми!».

Приходите на концерт группы Kiss «End Of The Road World Tour», и ваши выходные в июне 2019 года станут незабываемыми!

Фото взяты с Instagram: kissonline.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ