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Апельсиновые блины: рецепт от актрисы Анны Сагайдачной

07.06.2019

Апельсиновые блины — действительно вкусный десерт с приятным цитрусовым вкусом и ароматом. Если вы никогда не пекли такие блинчики, обязательно исправьте это упущение. Звезда сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная не только талантливая актриса, но и чудесный кулинар. Артистка поделилась пошаговым рецептом апельсиновых блинчиков.

апельсинновые блины

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Ингредиенты для приготовления теста:

  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 20 г
  • Апельсиновый ликер (например, куантро) — 50 г
  • Просеянная мука — 130 г
  • Соль — по вкусу
  • Апельсиновая цедра — по вкусу
  • Молоко — 300 мл
  • Ореховое масло (сливочное масло) — 60 г

Способ приготовления теста:

  1. Смешать венчиком яйца, сахар и добавить апельсиновый ликер.
  2. Также добавить в смесь просеянную муку, соль и апельсиновую цедру. Хорошо перемешать, чтобы не было комочков.
  3. Аккуратно влить горячее молоко и ореховое масло. Если у вас нет орехового масла, берете обычное сливочное и прогреваете в сотейнике, пока не увидите на дне коричневый осадок. Пахнуть масло будет действительно жареными орехами.

апельсинновые блины

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Ингредиенты начинки для апельсиновых блинов:

  • Творог — по вкусу
  • Сахарная пудра — по вкусу
  • Цукаты из апельсиновой цедры — по вкусу

Способ приготовления начинки для апельсиновых блинов:

  1. Протереть творог в блендере до состояния пасты.
  2. Добавить в смесь сахарную пудру и нарезанные цукаты.

Тесто готово, начинка тоже — можно жарить апельсиновые блины!

Анна Сагайдачная рекомендует количество ингредиентов разделить пополам. Потому что на такой рецепт получится целая гора блинов!


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Публикация от 🌟Anna Sagaidachnaya 🌟🎬 (@annasagaidachnaya)

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