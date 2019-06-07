Апельсиновые блины: рецепт от актрисы Анны Сагайдачной
Апельсиновые блины — действительно вкусный десерт с приятным цитрусовым вкусом и ароматом. Если вы никогда не пекли такие блинчики, обязательно исправьте это упущение. Звезда сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная не только талантливая актриса, но и чудесный кулинар. Артистка поделилась пошаговым рецептом апельсиновых блинчиков.
Больше по теме: Мороженое из банана и кефира: рецепт от Дарьи Трегубовой
Ингредиенты для приготовления теста:
- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 20 г
- Апельсиновый ликер (например, куантро) — 50 г
- Просеянная мука — 130 г
- Соль — по вкусу
- Апельсиновая цедра — по вкусу
- Молоко — 300 мл
- Ореховое масло (сливочное масло) — 60 г
Способ приготовления теста:
- Смешать венчиком яйца, сахар и добавить апельсиновый ликер.
- Также добавить в смесь просеянную муку, соль и апельсиновую цедру. Хорошо перемешать, чтобы не было комочков.
- Аккуратно влить горячее молоко и ореховое масло. Если у вас нет орехового масла, берете обычное сливочное и прогреваете в сотейнике, пока не увидите на дне коричневый осадок. Пахнуть масло будет действительно жареными орехами.
Больше по теме: Как приготовить сырники: 5 пошаговых рецептов с фото
Ингредиенты начинки для апельсиновых блинов:
- Творог — по вкусу
- Сахарная пудра — по вкусу
- Цукаты из апельсиновой цедры — по вкусу
Способ приготовления начинки для апельсиновых блинов:
- Протереть творог в блендере до состояния пасты.
- Добавить в смесь сахарную пудру и нарезанные цукаты.
Тесто готово, начинка тоже — можно жарить апельсиновые блины!
Анна Сагайдачная рекомендует количество ингредиентов разделить пополам. Потому что на такой рецепт получится целая гора блинов!