Апельсиновые блины — действительно вкусный десерт с приятным цитрусовым вкусом и ароматом. Если вы никогда не пекли такие блинчики, обязательно исправьте это упущение. Звезда сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная не только талантливая актриса, но и чудесный кулинар. Артистка поделилась пошаговым рецептом апельсиновых блинчиков.

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Ингредиенты для приготовления теста:

Яйца — 3 шт.

Сахар — 20 г

Апельсиновый ликер (например, куантро) — 50 г

Просеянная мука — 130 г

Соль — по вкусу

Апельсиновая цедра — по вкусу

Молоко — 300 мл

Ореховое масло (сливочное масло) — 60 г

Способ приготовления теста:

Смешать венчиком яйца, сахар и добавить апельсиновый ликер. Также добавить в смесь просеянную муку, соль и апельсиновую цедру. Хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Аккуратно влить горячее молоко и ореховое масло. Если у вас нет орехового масла, берете обычное сливочное и прогреваете в сотейнике, пока не увидите на дне коричневый осадок. Пахнуть масло будет действительно жареными орехами.

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Ингредиенты начинки для апельсиновых блинов:

Творог — по вкусу

Сахарная пудра — по вкусу

Цукаты из апельсиновой цедры — по вкусу

Способ приготовления начинки для апельсиновых блинов:

Протереть творог в блендере до состояния пасты. Добавить в смесь сахарную пудру и нарезанные цукаты.

Тесто готово, начинка тоже — можно жарить апельсиновые блины!

Анна Сагайдачная рекомендует количество ингредиентов разделить пополам. Потому что на такой рецепт получится целая гора блинов!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🌟Anna Sagaidachnaya 🌟🎬 (@annasagaidachnaya) 7 Июн 2019 в 5:05 PDT

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