15 выпуск «Один за всіх»-13: мать хочет отправить беременную дочь в психиатрическую клинику
07.06.2019
В 15 выпуске команда «Один за всіх»-13 будет разбираться в семейном конфликте между матерью и дочерью. Двадцатилетнюю Диану, которая сейчас ждет второго ребенка, собственная мать хочет отправить в психиатрическую клинику на лечение. Женщина убеждена, что ее дочь психически нестабильна. Как разрешится конфликт и какую печальную семейную правду раскроют эксперты и ведущий?
В 15 выпуске «Один за всіх»-13 вы узнаете:
- Какие скрытые обиды сделали двух родных женщин лютыми врагами?
- Из-за какого мужчины мать и дочь готовы убить друг друга?
- Нужно ли спасать детей от сумасшедшей матери Дианы?
- Кому из этой семьи действительно нужна медицинская помощь?
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Смотрите полный 15 выпуск «Один за всіх»-13 от 09.06.2019 уже завтра в 21:00 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 — онлайн на официальном сайте!
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