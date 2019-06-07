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15 выпуск «Один за всіх»-13: мать хочет отправить беременную дочь в психиатрическую клинику

07.06.2019

В 15 выпуске команда «Один за всіх»-13 будет разбираться в семейном конфликте между матерью и дочерью. Двадцатилетнюю Диану, которая сейчас ждет второго ребенка, собственная мать хочет отправить в психиатрическую клинику на лечение. Женщина убеждена, что ее дочь психически нестабильна. Как разрешится конфликт и какую печальную семейную правду  раскроют эксперты и ведущий?

15 випуск «Один за всіх»-13: мати хоче відправити вагітну доньку в психіатричну клініку

В 15 выпуске «Один за всіх»-13 вы узнаете:

  1. Какие скрытые обиды сделали двух родных женщин лютыми врагами?
  2. Из-за какого мужчины мать и дочь готовы убить друг друга?
  3. Нужно ли спасать детей от сумасшедшей матери Дианы?
  4. Кому из этой семьи действительно нужна медицинская помощь?

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Смотрите полный 15 выпуск «Один за всіх»-13 от 09.06.2019 уже завтра в 21:00 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 — онлайн на официальном сайте!

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