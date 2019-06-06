Яичный ликер — это густой алкогольный напиток с ярко выраженным специфическим вкусом. Его любят подавать в Германии к праздничному столу на Рождество и Пасху. Этот напиток употребляют как в чистом виде, так и добавляют в коктейли, кофе и кондитерские изделия. А яичный ликер, приготовленный в домашних условиях, получится даже вкуснее, чем магазинный. Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрий Шевченко подготовил рецепт вкусного яичного ликера.

Ингредиенты:

сахар – 400 г

сладкое белое вино – 150 мл

водка – 150 мл

молоко – 500 мл

яичные желтки – 6 шт.

ванильный сахар – по вкусу

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Способ приготовления:

Взбивайте яичные желтки в течение 10 минут. Добавьте 200 г сахара и взбивайте еще 10 минут. В кастрюлю всыпьте 200 г сахара, также добавьте молоко и ванильный сахар. Доведите до кипения, а после проварите смесь 10 минут на слабом огне. Постоянно помешивайте и удаляйте пену. Снимите кастрюлю и дайте смеси остыть до комнатной температуры. Налейте водку и вино тонкой струйкой в желтки. Осторожно перемешайте смесь, чтобы желтки не осели на дне. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 30 минут. Остывший молочный сироп смешайте с яичной смесью. Настаивайте яичный ликер 4 часа в холодильнике. Процедите яичный ликер через марлю или сито, разлейте по бутылкам и герметично закройте.

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