Сериал «Чернобыль» побил все мировые рекорды и стал одним из самых популярных. Герой картины «водолаз» Алексей Ананенко, который спускался под разрушенный реактор, чтобы открыть вентили слива воды, в реальной жизни получает 465 гривен компенсации. Как мужчина отреагировал на сериал «Чернобыль»? И как сложилась его жизнь после катастрофы?

«Водолаз» Алексей Ананенко во время чернобыльской катастрофы спускался под разрушенный реактор ЧАЭС. Мужчина пытался открыть вентили слива воды, рискуя собственной жизнью. По сценарию сериала «Чернобыль» Алексей умирает через два дня после выполнения работ.

В реальной жизни он жив и лично присутствовал на просмотре драматического сериала. Не совпадает и тот факт, что Алексей не был добровольцем, как это показано в «Чернобыле».

Автор сюжета «Вікна-новини» Алена Лунькова решила разобраться в этой истории и лично пообщаться с Ананенко. Журналистку сильно шокировал тот факт, что мужчина, который спасал весь мир, сегодня получает 456 гривен компенсации:

«Ждала его, чтобы записать реакцию на эпизод сериала «Чернобыль», где говорят, что ему осталось жить всего несколько дней. Но реакции не было. «Долго еще смотреть?» – спросил он у жены. Алексей вообще мало что помнит. Дело в том, что 2 года назад его сбила машина, несколько месяцев он пролежал в коме. Удивительно, человека не убила ни ядерная, ни автомобильная авария. Хотела снять сюжет о сериале, а все равно получилось о системе. Человек, который спасал весь мир, сейчас получает 456 гривен «чернобыльских» в месяц. Так изменилась ли система, где человеческая жизнь ничего не стоит?»

Сюжет о «водолазе» Алексее Ананенко, которого показали в драме «Чернобыль», можно посмотреть ниже:

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