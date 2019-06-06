Звезда сериала «Крепостная» Олеся Жураковская получила народную награду за лучший украинский дубляж. В украинском дубляже «Тайны домашних животных» одна из героинь мультфильма заговорила голосом украинской актрисы. Кого именно озвучила Олеся Жураковская? Узнайте в материале!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жураковская Олеся (@zhurakivska_olesya) 6 Июн 2019 в 4:39 PDT

Олеся Жураковская — талантливая украинская актриса, которую зрители полюбили за роль Павлины в костюмированной драме «Крепостная». Теперь голос любимой артистки звучит в одном из самых популярных мультфильмов — «Тайны домашних животных».

Анимационная комедия получила продолжение, и Олеся Жураковская снова погрузилась в безумные приключения, озвучив кошку Соню. Артистка с задачей справилась блестяще. За прекрасную работу Олеся Жураковская получила народную награду за лучший украинский дубляж.

«Делаешь, радуешься, благодаришь судьбу за возможность, а тут… еще и победа!!! Спасибо за высокую оценку моей работы! Для меня самое важное, что голосовали простые зрители», — делится впечатлениями актриса.

Первый мультфильм «Тайны домашних животных» вышел в 2016-м и стал очень успешным в прокате, а его продолжение называют одним из лучших анимационных фильмов этого года.

Напомним, с 22 июля Олесю Жураковскую зрители увидят в масштабном сериале «Крепостная» на телеканале СТБ!

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