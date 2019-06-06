NK уверенно покоряет латиноамериканскую сцену. Она стала первой украинской артисткой, чей хит «Peligroso» дважды попал в самый авторитетный музыкальный чарт Billboard и стал самым ротируемым по версии Music Choice. Популярность Насти Каменских в испаноязычных странах растет каждый день и на этой неделе вышел выпуск журнала «El Espacialito» обложку которого украшает украинская звезда.

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«El Espacialito» – один из самых масштабных журналов латиноамериканской комьюнити в Соединенных Штатах. NK дала большое интервью этому изданию, в котором больше рассказала о себе, своем творчестве и мечте создавать музыку, которая не знает границ. Журнал рассказывает о самых значимых деятелях Латинской Америки: ранее на обложке появлялись такие яркие звезды как Jennifer Lopez, Anitta и другие. Быть первой иностранкой на его страницах – большой прорыв, который свидетельствует о признании NK на испаноязычной сцене. Настя Каменских уже поделилась новостью об обложке со своими поклонниками:

«Я всегда мечтала создавать музыку, которая не знает границ. Безумно счатслива быть на обложке El Espacialito – одиного из самых масштабных испаноязычных журналов в Америке. Дальше – больше! Спасибо #NKteam #NICE2CU и вам, мои поклонники, за то, что верите и поддерживаете меня», – написала NK на своей странице в Instagram.

В рамках промо кампании #PeligrosoPromoRun, исполнительница презентовала свою двуязычную песню на самых рейтинговых телешоу, среди которых Despierta America, Acceso Total, CBS Boston WBZ4 и Buenos Dias la Familia. Во время всех интервью Настя с удовольствием общалась на испанском языке, который на тот момент изучала всего лишь два месяца. Во время эфиров ведущие часто подмечали ее сходство с латиноамериканскими девушками.

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Напомним, что NK|Настя Каменских выпустила Peligroso Remix совместно с пуэрториканской звездой реггетона De La Ghetto, а уже 8 июля выступит на одной сцене со всемирно известным колумбийским певцом Maluma в киевском Дворце спорта.

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