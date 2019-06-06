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Когда День медицинского работника в 2019 году и история праздника

06.06.2019

День медицинского работника отмечает каждый врач. Известно, что дата этого праздника ежегодно меняется. Редакция STB.UA предлагает вам узнать , когда же День медицинского работника в 2019 году? А также, чем славится профессиональный праздник, и откуда идут его истоки? Читайте подробности в материале.

медики

Идея посвятить отдельный день в году медикам зародилась еще в 70-х годах. В Украине этот праздник официально был утвержден в 1994 году указом президента. В День медицинского работника принято поздравлять всех сотрудников данной сферы: врачей, медсестер,  фельдшеров, фармацевтов, лаборантов и санитаров.

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День медицинского сотрудника всегда отмечается в третье воскресенье первого месяца лета. В 2019 году этот праздник припадает на 16 июня. Поэтому обязательно поставьте себе напоминание и поздравьте всех знакомых врачей!

медицина

В народе этот день также принято называть «День работников медицины»,  «День медика», «День медработника». Однако как бы мы его не именовали, в 2019 году праздник будут отмечать 26-й раз!

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