Вы плохо спите и вас мучают кошмары? Или, может, у кого-то из ваших близких намечается праздник, а вы не знаете, что им подарить? Купите, а лучше сделайте своими руками древний индейский талисман – ловец снов! По преданиям, ловец задерживает нехорошие сновидения и пропускает лишь самые добрые. Кроме того, амулет также может стать и прекрасным украшением для спальни. Как сделать ловец снов своими руками – в материале.

Что такое ловец снов

Ловец снов — древний амулет индейцев Северной Америки, основная задача которого оберегать спящих людей от злых духов. Изначально талисман выглядел как сплетение жил оленя, жестких нитей, надетых на ивовое кольцо, и вплетенных разноцветных перьев.

Индейцы верили, что ловец снов собирает все сновидения, но к спящему человеку пропускает лишь самые хорошие, задерживая всевозможные кошмары. Они просто попадают в его нити, как муха в паутину.

Самая прелесть ловушки для снов в том, что сделать ее может каждый! Тем более сегодня нет строгих правил касательно того, из каких материалов нужно мастерить ловец снов. При создании правильного оберега главное придерживаться основной технологии.

Необходимые материалы, чтобы сделать ловец снов:

Любой деревянный или металлический обруч. Идеальным вариантом может стать ивовый прутик, скрученный в кольцо диаметром около 15 сантиметров.

Длинный кожаный шнур , который можно заменить декоративным тканевым шнурком или тесьмой, полосками кожи или плотными нитками. Диаметр шнура – 1–2 миллиметра, длина – около 12 метров.

Толстые разноцветные нитки . Для изготовления ловца снов можно использовать любой материал, но более предпочтительными будут нити из натуральных материалов.

Крупный бисер или бусины . Во время работы можно использовать любые безделушки: бусины, бисер, различные колокольчики, пуговицы и прочее.

Несколько перьев . Подойдут абсолютно любые. Конечно, более презентабельно и необычно будут смотреться перья диких птиц, но можно попросту распороть наволочку и взять несколько куриных.

Клей . Желательно прозрачный и обязательно быстросохнущий.

Канцелярский нож или ножницы, вязальный нож, иголка .

Как сделать ловец снов своими руками

Фиксация на обруче. Прежде всего обвяжите шнур вокруг обруча, оставив при этом около 15 сантиметров для будущего хвостика и перьев. Важно! Обязательно следите за тем, чтобы шнур туго натягивался и плотно ложился.

Полностью обмотайте обруч . По примеру из первого пункта обмотайте весь обруч. Концы крепко завяжите. Отрежьте лишний шнур, оставив еще один хвостик длиной 15 сантиметров.

Начните плетение сети. Рядом с узлом от шнура крепко привяжите начальную нить. С нее и начнется паутина сети.

Не забывайте о бусинках. Время от времени в сеть следует продевать бусинки или крупный бисер. Потому их лучше приготовить заранее.

Плетение по кругу . Возьмите нить, оберните ее вокруг обруча, проденьте в образовавшуюся петлю, а затем крепко затяните. Продолжайте плести первый ряд по всему обручу, создавая тем самым основу для будущей паутины.

Закончите первый ряд . Сделайте подобные полуузлы на равных расстояниях по всему обручу.

Заплетите второй ряд . Сделайте такой же полуузел, но в этот раз оберните его не вокруг обруча, в вокруг самой нити на уровне первого ряда.

Плетите по кругу как указано выше до тех пор, пока в центре почти не останется свободного места. Последний узел завяжите полноценным, после чего отрежьте концы нитки и смажьте узел тонким слоем клея.

Дополнительные хвостики . В первом пункте мы оставили хвостик начального шнура. Теперь отрежьте еще два раза по 30 сантиметров шнура и завяжите отрезки, чтобы после разместить на них перья и прочие украшения.

Украшения! Самое время украсить хвостики бусинками и перьями. Чтобы бусинки не соскальзывали, на конце завяжите крупные узелки.

Крепление . Отрежьте еще кусочек шнура и проденьте его сквозь обруч сверху. Шнур поверните таким образом, чтобы узел был снизу. Получившуюся петлю сложите пополам и сделайте узел возле обруча. На сложенную петлю проденьте бусинку или крупный бисер и сделайте еще один узел, чтобы она держалась.

Ловец снов готов. С этого момента ваш сон будет под охраной, и никакие кошмары не попадут в ваши сновидения. Приятных ночей!

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