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Как сделать ловец снов своими руками в домашних условиях

06.06.2019

Вы плохо спите и вас мучают кошмары? Или, может, у кого-то из ваших близких намечается праздник, а вы не знаете, что им подарить? Купите, а лучше сделайте своими руками древний индейский талисман – ловец снов! По преданиям, ловец задерживает нехорошие сновидения и пропускает  лишь самые добрые. Кроме того, амулет также может стать и прекрасным украшением для спальни. Как сделать ловец снов своими руками – в материале.

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Что такое ловец снов

Ловец снов — древний амулет индейцев Северной Америки,  основная задача которого оберегать спящих людей от злых духов. Изначально талисман выглядел как сплетение жил оленя, жестких нитей, надетых на ивовое кольцо, и вплетенных разноцветных перьев.

Индейцы верили, что ловец снов собирает все сновидения, но к спящему человеку пропускает лишь самые хорошие, задерживая всевозможные кошмары. Они просто попадают в его нити, как муха в паутину.

Самая прелесть ловушки для снов в том, что сделать ее может каждый! Тем более сегодня нет строгих правил касательно того, из каких материалов нужно мастерить ловец снов. При создании правильного оберега главное придерживаться основной технологии.

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Необходимые материалы, чтобы сделать ловец снов:

  • Любой деревянный или металлический обруч. Идеальным вариантом может стать ивовый прутик, скрученный в кольцо диаметром около 15 сантиметров.
  • Длинный кожаный шнур, который можно заменить декоративным тканевым шнурком или тесьмой, полосками кожи или плотными нитками. Диаметр шнура – 1–2 миллиметра, длина – около 12 метров.
  • Толстые разноцветные нитки. Для изготовления ловца снов можно использовать любой материал, но более предпочтительными будут нити из натуральных материалов.
  • Крупный бисер или бусины. Во время работы можно использовать любые безделушки: бусины, бисер, различные колокольчики, пуговицы и прочее.
  • Несколько перьев. Подойдут абсолютно любые. Конечно, более презентабельно и необычно будут смотреться перья диких птиц, но можно попросту распороть наволочку и взять несколько куриных.
  • Клей. Желательно прозрачный и обязательно быстросохнущий.
  • Канцелярский нож или ножницы, вязальный нож, иголка.

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Как сделать ловец снов своими руками

  • Фиксация на обруче. Прежде всего обвяжите шнур вокруг обруча, оставив при этом около 15 сантиметров для будущего хвостика и перьев. Важно! Обязательно следите за тем, чтобы шнур туго натягивался и плотно ложился.

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  • Полностью обмотайте обруч. По примеру из первого пункта обмотайте весь обруч. Концы крепко завяжите. Отрежьте лишний шнур, оставив еще один хвостик длиной 15 сантиметров.
  • Начните плетение сети. Рядом с узлом от шнура крепко привяжите начальную нить. С нее и начнется паутина сети.
  • Не забывайте о бусинках. Время от времени в сеть следует продевать бусинки или крупный бисер. Потому их лучше приготовить заранее.

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  • Плетение по кругу. Возьмите нить, оберните ее вокруг обруча, проденьте в образовавшуюся петлю, а затем крепко затяните. Продолжайте плести первый ряд по всему обручу, создавая тем самым основу для будущей паутины.
  • Закончите первый ряд. Сделайте подобные полуузлы на равных расстояниях по всему обручу.
  • Заплетите второй ряд. Сделайте такой же полуузел, но в этот раз оберните его не вокруг обруча, в вокруг самой нити на уровне первого ряда.
  • Плетите по кругу как указано выше до тех пор, пока в центре почти не останется свободного места. Последний узел завяжите полноценным, после чего отрежьте концы нитки и смажьте узел тонким слоем клея.

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  • Дополнительные хвостики. В первом пункте мы оставили хвостик начального шнура. Теперь отрежьте еще два раза по 30 сантиметров шнура и завяжите отрезки, чтобы после разместить на них перья и прочие украшения.
  • Украшения! Самое время украсить хвостики бусинками и перьями. Чтобы бусинки не соскальзывали, на конце завяжите крупные узелки.
  • Крепление. Отрежьте еще кусочек шнура и проденьте его сквозь обруч сверху. Шнур поверните таким образом, чтобы узел был снизу. Получившуюся петлю сложите пополам и сделайте узел возле обруча. На сложенную петлю проденьте бусинку или крупный бисер и сделайте еще один узел, чтобы она держалась.

Ловец снов готов. С этого момента ваш сон будет под охраной, и никакие кошмары не попадут в ваши сновидения. Приятных ночей!

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