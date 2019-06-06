Черешневый сорбет: рецепт в домашних условиях от Юлии Проходы
06.06.2019
Сорбет без труда можно приготовить в домашних условиях. Основой для этого популярного итальянского десерта могут служить практически любые ягоды и фрукты. Сегодня мы предлагаем попробовать черешневый сорбет. Хотите узнать, как его приготовить? Рецепт черешневого сорбета от суперфиналистки «МастерШеф. Профессионалы»Юлии Проходы читайте в нашем материале!
Чтобы сделать черешневый сорбет еще более интересным на вкус, можете добавить несколько чайных ложек ягодного или фруктового ликера. Это, к тому же, придаст неповторимый аромат и не позволит сорбету слишком застыть.
Сорбет из черешни
Ингредиенты:
750 г черешни
1 небольшой лимон
1 горсть листьев мяты
50 г сахарной пудры
1 ст. л. ликера (например, вишневого)
Приготовление:
Очистить черешню от косточек. Мякоть сложить в чашу блендера и измельчить в пюре.
Добавить лимонный сок, сахарную пудру и ликер. Хорошо перемешать и отправить на 1-2 ч в морозильную камеру.
Достать массу, взбить еще раз и вернуть в морозильник на 2 ч.
За 45 мин до подачи рекомендуется переставить сорбет в холодильник.