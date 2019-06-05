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Маникюр сезона лето-2019: модные тренды

05.06.2019

Каждая женщина знает, что лучшее украшение рук – ухоженные ногти. Редакция сайта STB.UA отследила самые свежие тренды и приготовила подборку модного маникюра на лето 2019. Своими предпочтениями в маникюре поделилась судья «МастерШеф. Профессионалы» Елизавета Глинская. На что стоит обратить внимание в дизайне ногтей? Какие модные тенденции нас ждут в маникюре летом 2019? Смотрите подборку самых актуальных трендов в материале.

маникюр весна лето 2019

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Маникюр лето 2019: втирка и глиттер

Несколько украшенных сияющим декором пальчиков придадут вашему образу нотку праздника, свежести и тепла.  Чтобы ваши пальчики были самыми модными, сочетайте красивые рисунки с вкраплениями глиттера или втирки.

глитер на ногти маникюр

Маникюр лето 2019: «кошачий глаз»

Уже несколько лет в топовых трендах держится техника маникюра «кошачий глаз». Вариативность переливаний, тонов и оттенков этого маникюра позволит воплотить самые неординарные решения.

Маникюр лето 2019: «битое стекло»

Еще одной трендовой техникой для маникюра лето 2019 станет «битое стекло». Чтобы техника выглядела не только стильно, но и наиболее выигрышно, рекомендуем наносить на яркие цвета основного покрытия: розовый, салатовый, индиго, фиолетовый и другие.

маникюр с втиркой

Маникюр лето 2019: омбре

Разноцветный градиент – от насыщенных и ярких цветов до нежного телесного всегда выглядит интригующе и очень красиво. В тренде маникюра весна-лето 2019 станет омбре на ногтях. Оно будет отличным дополнением любого образа.

лиза глинская

Своими предпочтениями в маникюре поделилась судья «МастерШеф. Профессионалы» Елизавета Глинская. Кондитер отметила, что по всем правилам профессиональные повара делают маникюр без покрытия, чтобы ничего не попало в блюда. Но поскольку в последнее время Елизавета снималась в «МастерШеф. Профессионалы», могла позволить себе покрытие.

 До 20 лет выбирала всякие смелые цвета, а сейчас более консервативные. Вообще, я не слежу за трендами и  руководствуюсь только своей интуицией. Думаю, классика вечна. Все зависит от обстоятельств и времени года. Весной и летом мне нравится классический френч и что-то нежное: пастель, капучино, светло-розовый. Красный маникюр у меня всегда праздничный, например, на день рождения или  романтический ужин.

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