Выбор имени ребенка – очень ответственное и важное решение для его родителей, так как значение имени несет свой энергетический отпечаток и в какой-то мере решает судьбу человека. Именно поэтому крайне важно к выбору имени подходить ответственно. Как правильно назвать девочку в 2019 году, рассказал двукратный победитель и судья «Битвы экстрасенсов», эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.

Выбор имени для ребенка является одним из самых важных решений родителей. Ведь от этого зависит, как сложится его дальнейшая судьба. Давно доказано, что именно имя прямо влияет на формирование личности и мировоззрение. Когда мы даем ребенку имя, можем вместе с ним привлечь в судьбу малыша удачные шансы, фортуну или какой-то талант. Но вместе с этим можем, наоборот, «наградить» свое чадо многими жизненными испытаниями или чертами характера, с которыми ему придется бороться. А еще более чувствительными к внешним факторам являются девочки. К примеру, если девочку зовут Юлия, что в переводе с греческого означает «кудрявая, волнистая, пушистая», то, скорее всего, она вырастет очень харизматичной, привлекательной и уверенной в себе. Но при этом у нее может быть достаточно непростой характер, который отличается эмоциональностью, вспыльчивостью и упрямством.

Имена для девочек от Хаяла Алекперова

Женщины, рожденные в год Желтой Земляной Свиньи, всегда четко знают, чего хотят, и упрямо идут к своей цели, невзирая на преграды. Они очень трудолюбивы, усердны и самоотверженны в тех делах, за которые берутся. Как правило, представительницы этого знака становятся чудесными женами и настоящими хранительницами очага. Но им достаточно тяжело справляться со своими эмоциями. Нередко их критика по отношению к окружающим становится колкой и провоцирует конфликты. А в спорных ситуациях гордость и упрямство, присущие этому знаку, мешают сделать шаг навстречу, даже если женщина в душе очень того хочет. А потому рожденным в этот год девочкам стоит подбирать имя с очень спокойной, мягкой и светлой энергетикой:

Светлана (со славянского — светлая, солнечная)

София (с греческого — мудрая)

Ирина (с греческого — покой)

Мила (со славянского — милая)

Наталья (с латинского — родная)

Анна (с еврейского — благосклонность)

Карина (с латинского — милая, дорогая)

Больше по теме: Методики раннего развития ребенка: совет психолога Татьяны Лариной

В то время как имена с воинственной энергетикой, к примеру Тамила (от древнерусского глагола – томить), Вероника (от греческого – несущая победу), Антонина (в переводе с греческого – вступающая в бой, противница) – могут усилить категоричность и прямолинейность девочек, рожденных в год Свиньи.

Помните, что люди, рожденные под этим знаком, очень открыты, доверчивы, добры и щедры. Им чужды интриги и сплетни. Как правило, они откровенны, а иногда даже чрезмерно прямолинейны. Часто говорят то, что думают, и от этого страдают. Но при этом символ года наделяет их умением в любой ситуации извлекать для себя пользу и выгоду, а удача и фарт почти всегда сопутствует им в их начинаниях.

Выбирая имя в 2019 году для девочки следует учитывать эти особенности, чтобы имя могло соответствовать удачным сторонам и чертам знака и при этом могло «сгладить острые углы» в характере.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ