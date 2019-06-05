Гороскоп на июнь 2019 года расскажет, что вам приготовил первый месяц лета. На что лучше обратить внимание, а чего избегать? И когда лучше воплотить все задуманные планы? Узнайте в гороскопе на июнь 2019 года от экстрасенса и эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

Больше по теме: Обряд для привлечения успеха от Алены Куриловой

Гороскоп на июнь 2019 – Овны

Месяц окажется достаточно напряженным для представителей этого знака. На Овнов свалится немало забот. Звезды советуют уделить особое внимание расстановке приоритетов. Ведь главной помехой на вашем пути может стать собственная неорганизованность и стремление взяться за все дела одновременно.

Гороскоп на июнь 2019 – Тельцы

В июне звезды сулят Тельцам серьезные перемены в профессиональной сфере. Не исключено продвижение по карьерной лестнице или даже смена работы. Середина месяца — прекрасное время для любых действий, направленных на укрепление иммунитета и очищение организма. Самое время заняться профилактикой хронических заболеваний или перейти на правильное питание.

Гороскоп на июнь 2019 – Близнецы

Звезды советуют Близнецам в этом месяце уделить больше внимания домашним хлопотам. Есть большая вероятность, что бытовые вопросы то и дело будут выходить из-под контроля. В делах финансовых месяц сулит представителям знака непредвиденные траты. Но не стоит переживать, очень скоро потраченное вернется к вам дополнительным доходом.

Гороскоп на июнь 2019 – Раки

Звезды настоятельно рекомендуют Ракам держаться подальше от сплетен и слухов. Есть вероятность, что именно вы окажетесь крайним звеном в этой сомнительной цепочке, от чего может пострадать и ваша репутация. Особенно будьте бдительны с новыми знакомыми. Вполне вероятно, что их намерения совсем не совпадают с вашими ожиданиями. В конце месяца представителей знака порадуют непредвиденные доходы. Отличный повод пробежаться по магазинам и обновить свой гардероб.

Гороскоп на июнь 2019 – Львы

В этот период Львам не стоит рассчитывать на подарки от судьбы. Чтобы достичь успеха в любой сфере, вам придется хорошенько потрудиться и поработать на перспективу. Но целеустремленных представителей знака такое положение дел лишь подтолкнет к активным действиям. В конце месяца старайтесь быть осторожнее в быту. У вас есть вероятность получить травму.

Гороскоп на июнь 2019 – Девы

Месяц может оказаться достаточно конфликтным для Дев в сфере отношений с близкими людьми — возможны ссоры и обиды. В связи с этим звезды советуют усиленно бороться с присущим вам упрямством. Старайтесь больше прислушиваться к советам родных и чаще уступайте им в спорах, тем более, когда правда на их стороне.

Больше по теме: Хаял Алекперов: Экстрасенсорные способности я ощутил еще в юности

Гороскоп на июнь 2019 – Весы

В июне Весам предстоят важные встречи. Возможно, на пути представителей знака появятся люди, с которыми в дальнейшем у них сложатся серьезные деловые отношения. Кроме того, расположение звезд откроет перед вами новые перспективы. И чтобы не упустить свой шанс, старайтесь по максимум использовать предоставленные возможности.

Гороскоп на июнь 2019 – Скорпионы

Совет звезд для Скорпионов — проявлять максимум активности на работе. Сейчас фортуна на вашей стороне. А потому самое время подойти к руководству со своими предложениями. Вас обязательно услышат. Конец месяца сулит представителям знака приятные сюрпризы. Это могут быть подарки от близких людей или вашего партнера. В любом случае позитивные эмоции вам гарантированы.

Гороскоп на июнь 2019 – Стрельцы

Уставшим от свалившихся дел и забот Стрельцам в июне будет крайне сложно держать свои эмоции под контролем. Представители знака то и дело могут выплескивать свое раздражение на любимых людей. Чтобы избежать ссор и конфликтов, звезды рекомендуют вам чаще баловать себя приятными мелочами — небольшими путешествиями, шопингом или любимым хобби.

Гороскоп на июнь 2019 – Козероги

В том месяце на пути Козерогов могут возникнуть преграды. Возможно, дела, которые изначально шли хорошо, внезапно застопорятся. Но старайтесь не отчаиваться по этому поводу. Соберите волю в кулак. Все обязательно разрешится даже лучше, чем вы рассчитывали. В конце месяца будьте внимательны к своему здоровью. Возможны обострения хронических заболеваний.

Гороскоп на июнь 2019 – Водолеи

В профессиональной сфере у Водолеев возможны незначительные, но все же достаточно неприятные промахи. А потому даже к самым привычным и рутинным делам старайтесь подходить с максимальной ответственностью. В конце июня приятно порадуют нежданные находки. На глаза попадется вещь, которую вы давно искали.

Гороскоп на июнь 2019 – Рыбы

В этом месяце Рыбы будут крайне востребованы в работе. Ваши идеи и предложения будут правильными и послужат верным плюсом к профессиональному авторитету. Но вот в личной жизни одиноких представителей знака есть вероятность разочарований. А потому с новыми знакомствами звезды советуют быть осторожнее.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ