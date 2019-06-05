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Блины с красной рыбой: рецепт от Елизаветы Фалей

05.06.2019

Актриса сериала «За витриной» Елизавета Фалей поделилась с нами рецептом вкуснейших блинов с красной рыбой и яйцом-пашот. Звезда рассказала, как очень быстро и легко приготовить невероятное угощение. Подробный рецепт блинов с красной рыбой – в материале.

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Блины с красной рыбой

Ингредиенты

Для блинов:

  • молоко – 350 мл
  • мука – 200 г
  • яйцо – 1 шт.
  • щепотка соли
  • сахар – 1 ч. л.

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Для начинки:

  • творожный сыр 
  • форель – 400 г
  • авокадо
  • листья салата (на 1 блинчик 1 лист)
  • яйцо – 1 шт. 

Приготування:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.
  2. Добавьте молоко, затем просеянную муку, соль и сахар.
  3. Всё тщательно перемешайте, чтобы получить смесь без комочков.
  4. В полученную смесь добавьте подсолнечное масло.
  5. Жарить блинчики нужно на сливочном масле.⠀
  6. Готовые блины смажьте творожным  сыром, добавьте очищенное и нарезанное авокадо, красную рыбку.
  7. Сверните блинчик и выложите его на тарелку.⠀
  8. На готовый блинчик выкладываем яйцо-пашот.
  9. Посыпьте блюдо базиликом, а яйцо-пашот – перчиком и солью.

Совет от Елизаветы Фалей: перед жаркой каждого блинчика смазывать сковородку сливочным маслом.

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