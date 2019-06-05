Блины с красной рыбой: рецепт от Елизаветы Фалей
05.06.2019
Актриса сериала «За витриной» Елизавета Фалей поделилась с нами рецептом вкуснейших блинов с красной рыбой и яйцом-пашот. Звезда рассказала, как очень быстро и легко приготовить невероятное угощение. Подробный рецепт блинов с красной рыбой – в материале.
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Ингредиенты
Для блинов:
- молоко – 350 мл
- мука – 200 г
- яйцо – 1 шт.
- щепотка соли
- сахар – 1 ч. л.
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Для начинки:
- творожный сыр
- форель – 400 г
- авокадо
- листья салата (на 1 блинчик 1 лист)
- яйцо – 1 шт.
Приготування:
- Взбейте яйца с сахаром и солью.
- Добавьте молоко, затем просеянную муку, соль и сахар.
- Всё тщательно перемешайте, чтобы получить смесь без комочков.
- В полученную смесь добавьте подсолнечное масло.
- Жарить блинчики нужно на сливочном масле.⠀
- Готовые блины смажьте творожным сыром, добавьте очищенное и нарезанное авокадо, красную рыбку.
- Сверните блинчик и выложите его на тарелку.⠀
- На готовый блинчик выкладываем яйцо-пашот.
- Посыпьте блюдо базиликом, а яйцо-пашот – перчиком и солью.
Совет от Елизаветы Фалей: перед жаркой каждого блинчика смазывать сковородку сливочным маслом.
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