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6 июня – День журналиста: поздравления в картинках

05.06.2019

6 июня в Украине празднуют День журналиста. Редакция сайта  STB.UA подготовила для вас красивые и веселые картинки на любой вкус. Не забудьте поздравить  с этим праздником своих друзей, которые трудятся на этом поприще. Выбирайте и скачивайте самые лучшие поздравления с Днем журналиста.

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