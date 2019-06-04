Не знаете, что почитать? А как насчет книг о женщинах? Хрупкие, нежные, соблазнительные, сильные — девушки могут быть разными. И именно такими разными они изображены в литературных произведениях. В последние годы выходит все больше автобиографических книг, основанных на опыте и собственных переживаниях. Предлагаем подборку книг различных жанров, где в центре сюжета — женский образ.

«Ежевичная зима», Сара Джио

Роман с детективными элементами о любви, потере, падении и искуплении. Волнующая история, которая никого не оставит равнодушным. Невероятные совпадения, тайны и загадки будут поддерживать интерес читателя до последней страницы.

Сиэттл, 1933. Одинокая мать Вера Рэй целует своего трехлетнего сына Даниэля, укладывает спать и отправляется на работу в ночную смену в местный отель. Она возвращается и обнаруживает, что майская метель накрыла город снегом, а ее мальчик исчез. На замерзшей улице Вера находит его любимого игрушечного мишку, а снег заметает любые следы ее сына или преступника.

Сиэттл, 2010. Репортер «Сиэттл Геральд» Клер Олдридж получает задание написать о первомайской «Ежевичной зиме» (позднее весеннее похолодание) и ее двойнике из прошлого. Она узнает о похищении, которое так и осталось нераскрытым, и клянется найти правду. Оказывается, что между жизнями этих двух женщин существует много неожиданных параллелей…

«Девушка в поезде», Пола Хокинс

История, которая интригует. Читая эту книгу, не нужно спешить с выводами относительно сюжета, потому что на последних страницах все может измениться.

Главная героиня Рейчел следит за жизнью влюбленной пары, которую она день за днем наблюдает из окна электрички. Женщина даже дала им имена: Джесс и Джейсон — так она называет «идеальных» супругов. У них, похоже, есть все, чего совсем недавно лишилась сама женщина, — любовь, счастье и благополучие в семье.

Но однажды, проезжая мимо, она видит, как в дворике коттеджа, где живет пара, происходит нечто странное. Всего минута — и Джесс пропадает. Рейчел понимает, что только она способна разгадать тайну исчезновения бедной девушки. Примет ли полиция ее показания всерьез? И надо ли вообще героини вмешиваться в личную жизнь незнакомой пары?

«Исчезнувшая», Гиллиан Флинн

Супружеская пара Ника и Эми, оказывается, не так идеальна. Все было готово для празднования пятилетнего юбилея их семейной жизни, когда вдруг необъяснимо пропал один из виновников торжества. Эми неожиданно исчезает, и все подозревают Ника в ее убийстве. Полиция находит все больше подтверждений вины мужа — следы борьбы двух человек и лужа крови, которую пытались стереть.

Пытаясь оправдаться, Ник выступает в прямом эфире и просит жену вернуться. Мужчина уверен, что его супруга затеяла жестокую игру. Как оказалось, Эми оставила «ключи» и странные записки для своего мужа. Они дают единственный шанс пролить свет на судьбу исчезнувшей.

«Есть, молиться, любить», Элизабет Гилберт

Главная героиня интересной книги — писательница Элизабет, которую настигает кризис среднего возраста. Женщина осталась одна после бракоразводного процесса и творческого кризиса. Чтобы «найти себя», Элизабет решает отправиться в путешествие на год. Для отдыха она выбирает следующие страны — Италия, Индия, Индонезия. Там она находит счастье, гармонию и ответы на свои жизненные вопросы.

Она провела четыре месяца в Италии, кушая местную пищу («Есть»). Четыре месяца в Индии в поисках духовности («Молиться»). И остаток года на острове Бали в Индонезии, где искала «баланс», а нашла любовь («Любить»).

«Есть, молиться, любить» — книга о том, как можно найти радость там, где не ждешь. Как не нужно искать счастье там, где его не будет.

«Часы», Майкл Каннингем

Три женщины являются главными героинями изящного и невероятно трогательного романа Майкла Каннингема, который черпал вдохновение из истории жизни Вирджинии Вулф. Автор превратил ее в размышления о поведении художника, жизненных неудачах, любви и безумии. Легко перепрыгивая не только из США в Англию, но и путешествуя во времени, Каннингем создал изысканный, незабываемый роман, в котором вы найдете анализ проблемы болезненности творческого процесса и сложных отношений между писателем и читателем.

«Не такая девушка. Молодая женщина рассказывает, чему она «научилась»,

Лина Данэм

От создателя, сценариста и исполнительницы главной роли американского сериала «Девочки». Must read для тех, кто любит этот сериал. Провокационная книга о том, как не врать себе, принимать себя и окружающих, верно распоряжаться приобретенным опытом и знаниями.

«Не такая девушка…» — искренняя, ироничная, иногда шокирующая и провоцирующая книга о том, чему в своей жизни учится каждая девушка. В героине можно легко узнать себя, свою подругу или любую мало-мальски знакомую.

История о превращении неуклюжей и некрасивой девчонки в современную, сильную и уверенную в себе молодую женщину написала Лина Данэм — исполнительный продюсер, сценаристка и режиссер комедийного сериала «Девочки». Она хорошо разбирается в неприятностях, неудобных ситуациях и всевозможных проблемах. И с удовольствием рассказывает десятки историй о том, как их преодолеть. Как это — чувствовать себя смешной, толстой, одинокой, непривлекательной?

«Неистово счастлива», Дженни Ловсон

Все мы иногда немного похожи на Дженни, совершаем странные поступки и говорим странные вещи. Но главная особенность автора в том, что она это делает всегда и пытается с этим как-то жить. Это безумная и смешная книга о невероятно странной, иногда пугающей, но интересной жизни.

Мы все чего-то боимся. Летать в самолетах, ездить в лифтах, оставаться в темноте… На самом деле все это — тотальное ничто по сравнению с настоящими «тараканами», которые могут поселиться в вашей голове.

Автор «Неистово счастливой» — популярная блогерша и писательница, которая страдает психическим расстройством. В книге она рассказывает о собственном опыте борьбы с депрессией, паническими атаками и прочими «прелестями» нездоровой психики. Убеждены, что абсолютно здоровы и такое вас не заинтересует? Ошибаетесь! Потому что под обложкой — море юмора и оптимизма на фоне чертовски интересных историй. А еще там могут быть… деньги. Поэтому разворачивайте и наслаждайтесь, не пожалеете!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ