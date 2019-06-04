Природа и множество ее явлений всегда оказывали влияние на людей. График магнитных бурь на июнь 2019 года от экстрасенсов СТБ подскажет вам, в какой период ожидать резкого ухудшения самочувствия. Читайте в материале, когда магнитные бури в июне 2019 года окажут особое влияние на нас и как именно с этим справляться.

Прогноз магнитных бурь на июнь 2019 года

В долгожданный первый летний месяц на Землю обрушатся четыре активные магнитные бури. Еще десять магнитных колебаний повлияют на здоровье и настроение, но не будут такими ощутимыми и опасными.

Первая очень сильная буря ожидается уже 3 июня. Кроме этой даты, сложными станут и 19, 27 и 28 июня. Если вы очень метеозависимый человек, то избегайте употребления жирной, соленой и копченой пищи, а также не употребляйте алкоголь и газированные напитки. Побольше двигайтесь и пейте много воды.

Слабые магнитные колебания припадут на 2, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26, 29 июня. В эти дни обязательно больше времени проводите на улице, старайтесь не нервничать.

При магнитных бурях возникают определенные ярко выраженные симптомы:

сонливость

резкие перепады настроения и ухудшение самочувствия

повышенная раздражительность

рассеянность

Как уберечь себя от магнитных бурь:

соблюдайте режим сна

пейте достаточное количество воды

больше бывайте на свежем воздухе

избегайте стресса

правильно питайтесь

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ