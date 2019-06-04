День молодежи Украины: история и традиции

День молодежи – национальный праздник молодых людей, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня. В 2019 году он припадает на 30 число. Об истории и традициях праздника – читайте в материале.

День молодежи: история

История празднования Дня молодежи в Украине берет свое начало с 1994 года. 25 лет назад, 22 июня тогдашний президент Леонид Кравчук издал указ об установлении праздника.

В этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия, организованные благодаря поддержке властей. Действующими лицами праздника выступает молодежь.

Больше по теме: Бары Киева: топ-5 мест с коктейлями до 100 гривен

День молодежи: традиции

На сегодняшний день в стране существует более тысячи финансируемых государством молодежных организаций. Традиционно в День молодежи в Украине принято поощрять и награждать успехи наиболее талантливой молодежи в разных профессиональных областях. Ежегодно Кабмин вручает по этому поводу 60 премий. Все это направлено на развитие молодежи, являющейся будущим страны.

Следует отметить, молодежью считаются люди в возрасте 18–35 лет, численность которых, согласно статистике, в Украине составляет более 22% от общего количества жителей. Однако, согласно официальным нормам Всемирной организации здоровья, под эту категорию попадают люди до 44 лет.

К слову, Всемирный день молодежи отмечается ежегодно 10 ноября.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ