День молодежи в этом году отмечают 30 июня. Специально к празднику в Киеве пройдет ряд праздничных мероприятий. Куда пойти, какие фестивали стоит посетить в Киеве в День молодежи 2019? Актер сериала «Джованни» Владимир Скорик рассказал, где лучше всего отдыхать на День молодежи. Больше — читайте в материале.

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Идеальное лето на ВДНГ

В День молодежи в Киеве стоит посетить ВДНГ, если хотите весело провести время. Здесь будет более полусотни локаций для досуга с семьей и друзьями. Также откроется уникальное фото-пространство «Пикник Сад». В нем гости парка смогут взять в аренду пикник-корзину с вкусностями и уютно провести время на поляне живописного сада.

Среди самых интересных локаций: BBQ-зона, современная площадка для танцев, увлекательные концерты, стенд-апы, DJ-сеты и кинопоказы.

Где: проспект Академика Глушкова, 1

Когда: 30 июня с 10.00

Стоимость: вход свободный

Фестиваль «Пикник на Певческом»

Попробовать вкусные блюда на гриле и мангале по традиционным рецептам различных кухонь мира все желающие смогут в парке Певчее поле в один из самых приятных праздников лета — День молодежи. Здесь будут выступать кавер-бэнды и звездные гости. В течение всего дня вас ждут конкурсы и детская зона, фуд-корты и крутые мастер-классы.

Где: улица Лаврская, 33

Когда: 30 июня

Стоимость: вход свободный

Кураж Базар Circus Night Market

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Circus Night Market — невероятное действо, которое завораживает. На День молодежи огромный пустой павильон за считаные часы наполнится жизнью и превратится в фантастическую арену под куполом. Лучшие артисты жанра, гимнасты и жонглеры, фокусники и клоуны будут демонстрировать выдающееся мастерство, отвагу и ловкость. В волшебном цирке Кураж Базара не будет только одного — дрессированных животных.

На Circus Night Market организаторы устроят представление, которое посетители точно не забудут!

Где: проспект Академика Глушкова, 1

Когда: начало в 16:00

Стоимость: от 50 грн

Программа «Планы на лето»

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Программа событий на летней сцене во дворе Арсенала предлагает иллюзию путешествия в новые контексты реальности с помощью музыки, поэзии и кино. Организаторы стремятся повлиять на качество повседневной жизни в Киеве. На День молодежи здесь стоит погрузиться в веселую атмосферу, насладиться прекрасным летним отдыхом вместе со своей семьей.

Где: улица Лаврская, 12

Когда: 30 июня

Стоимость: зависит от развлечений

Детская программа на теплоходе

Самое увлекательное путешествие — это когда всем интересно. Организаторы морской прогулки обещают, что никому скучать не придется. Здесь понравится не только детям, но и взрослым. Ведь жизнь на корабле бьет ключом — то корабль захвачен пиратами, то попал в шторм. Но смелая команда матросов все преодолеет и выйдет сухой из воды.

Дети в увлекательной форме познакомятся с жизнью матросов и увидят настоящего капитана корабля. А взрослые смогут сделать кучу красивых фото и отдохнуть.

Где: Почтовая площадь, причал № 10

Когда: 30 июня

Стоимость: 180 грн (для детей с 4-х лет платно)

Актер сериала «Джованни» Владимир Скорик поделился, где будет отдыхать:

«Пока что мой график очень непредсказуем. Но надеюсь, что получится провести День молодежи с друзьями где-то на природе. А в идеале — на рыбалке!»

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