День молодежи 2019: список мероприятий в Киеве
День молодежи в этом году отмечают 30 июня. Специально к празднику в Киеве пройдет ряд праздничных мероприятий. Куда пойти, какие фестивали стоит посетить в Киеве в День молодежи 2019? Актер сериала «Джованни» Владимир Скорик рассказал, где лучше всего отдыхать на День молодежи. Больше — читайте в материале.
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Идеальное лето на ВДНГ
В День молодежи в Киеве стоит посетить ВДНГ, если хотите весело провести время. Здесь будет более полусотни локаций для досуга с семьей и друзьями. Также откроется уникальное фото-пространство «Пикник Сад». В нем гости парка смогут взять в аренду пикник-корзину с вкусностями и уютно провести время на поляне живописного сада.
Среди самых интересных локаций: BBQ-зона, современная площадка для танцев, увлекательные концерты, стенд-апы, DJ-сеты и кинопоказы.
Где: проспект Академика Глушкова, 1
Когда: 30 июня с 10.00
Стоимость: вход свободный
Фестиваль «Пикник на Певческом»
Попробовать вкусные блюда на гриле и мангале по традиционным рецептам различных кухонь мира все желающие смогут в парке Певчее поле в один из самых приятных праздников лета — День молодежи. Здесь будут выступать кавер-бэнды и звездные гости. В течение всего дня вас ждут конкурсы и детская зона, фуд-корты и крутые мастер-классы.
Где: улица Лаврская, 33
Когда: 30 июня
Стоимость: вход свободный
Кураж Базар Circus Night Market
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Circus Night Market — невероятное действо, которое завораживает. На День молодежи огромный пустой павильон за считаные часы наполнится жизнью и превратится в фантастическую арену под куполом. Лучшие артисты жанра, гимнасты и жонглеры, фокусники и клоуны будут демонстрировать выдающееся мастерство, отвагу и ловкость. В волшебном цирке Кураж Базара не будет только одного — дрессированных животных.
На Circus Night Market организаторы устроят представление, которое посетители точно не забудут!
Где: проспект Академика Глушкова, 1
Когда: начало в 16:00
Стоимость: от 50 грн
Программа «Планы на лето»
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Программа событий на летней сцене во дворе Арсенала предлагает иллюзию путешествия в новые контексты реальности с помощью музыки, поэзии и кино. Организаторы стремятся повлиять на качество повседневной жизни в Киеве. На День молодежи здесь стоит погрузиться в веселую атмосферу, насладиться прекрасным летним отдыхом вместе со своей семьей.
Где: улица Лаврская, 12
Когда: 30 июня
Стоимость: зависит от развлечений
Детская программа на теплоходе
Самое увлекательное путешествие — это когда всем интересно. Организаторы морской прогулки обещают, что никому скучать не придется. Здесь понравится не только детям, но и взрослым. Ведь жизнь на корабле бьет ключом — то корабль захвачен пиратами, то попал в шторм. Но смелая команда матросов все преодолеет и выйдет сухой из воды.
Дети в увлекательной форме познакомятся с жизнью матросов и увидят настоящего капитана корабля. А взрослые смогут сделать кучу красивых фото и отдохнуть.
Где: Почтовая площадь, причал № 10
Когда: 30 июня
Стоимость: 180 грн (для детей с 4-х лет платно)
Актер сериала «Джованни» Владимир Скорик поделился, где будет отдыхать:
«Пока что мой график очень непредсказуем. Но надеюсь, что получится провести День молодежи с друзьями где-то на природе. А в идеале — на рыбалке!»