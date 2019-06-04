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Актриса «Крепостной» на отдыхе: где отдыхает Наталка Денисенко

04.06.2019

Звезда «Крепостной» Наталка Денисенко отправилась в теплые края. Украинская актриса отдыхает на одном из самых популярных курортов вместе со своей семьей — актером Андреем Фединчиком и маленьким сыном. Куда отправилась звездная пара? Узнайте в материале!

Звезда костюмированной драмы «Крепостная» Наталка Денисенко отправилась в солнечный Египет. В Instagram очаровательная артистка поделилась кадрами, сделанными во время отпуска. Сказать, что у нее красивая фигура, — не сказать ничего!


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Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

Больше по теме: Наталка Денисенко: Твое от тебя не уйдет! «То чувство, когда твой муж фоткает так, что даже фильтры не нужны. Теперь и у меня суперфотки в купальнике, которыми горжусь. И наконец Фединчики на отдыхе. Сегодня с самого утра наслаждаемся. Мини-Фединчика невозможно вытащить из моря. Он прям хочет плыть! Я счастлива очень!!!! И всем этого желаю», — делится впечатлениями актриса. Два года назад в семье Наталки и ее мужа Андрея Фендичика родился сын. После рождения ребенка актриса не боялась похвастаться стройной фигурой. И сейчас на отдыхе молодая мамочка в отличной форме.  крепостнаяБольше по теме: Наталка Денисенко в сериале «Крепостная» и в жизни — разные люди

Напомним, Наталка Денисенко в сериале «Крепостная» сыграла милую кокетку Ларису Яхонтову — возлюбленную Петра Червинского. И уже 22 июля начнется показ первого сезона, а сразу после — зрители увидят второй сезон любимой масштабной драмы.

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