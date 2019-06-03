Сериалы 2019: что смотреть, когда закончится Чернобыль

Сериалы 2019 года удивляют! Поэтому не теряйте возможности увидеть интересные картины, которые оставили след в киноиндустрии. Редакция STB.UA собрала лучшие сериалы с интересным сюжетом. Что стоить посмотреть прямо сейчас? Узнайте в нашем материале!

Мини-сериал «Чернобыль»

Мини-сериал «Чернобыль» возглавил рейтинг сериалов всех времен, которые получили наивысшую оценку зрителей. История картины рассказывает об одной из крупнейших техногенных катастроф — взрыве на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В центре внимания — впечатляющие рассказы участников событий, которые сумели выжить после ужасной трагедии.

На данный момент вышло 4 серии, от которых бросает в жар и ужас. «Чернобыль» стоит посмотреть всем, ведь история сериала пропитана мужеством и самопожертвованием простых людей. Здесь много слез, правдивых фактов, ужасных поступков властей и человеческих жертв.

Сериал «Игра престолов»

Изощренные интриги, прекрасная игра актеров и невероятная история романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня» — причины, по которым стоит посмотреть один из главных сериалов 2019 года.

События разворачиваются вокруг Семи королевств, находящихся на континенте Вестерос. В этом безумном мире вокруг Железного трона зреет заговор, ведь здесь каждый рвется к власти. Конфликт между королевскими семьями приводит к ужасной войне.

19 мая завершился финальный сезон сериала «Игра престолов». Заключительная серия установила рекорд по просмотрам в рамках телеканала HBO. И это прекрасный повод пересмотреть любимую картину с начала до конца прямо сейчас!

Сериал «Крепостная»

Костюмированная драма «Крепостная» полностью оправдала звание самого ожидаемого сериала 2019 года. Масштабная картина открыла зрителям двери в увлекательный мир, где много любви, предательства и большой трагедии. Сюжет затрагивает наболевшие человеческие переживания и проблемы борьбы за свободу в 19 веке.

Уже этой осенью зрители узнают, как крепостная Катерина пройдет через издевательства жестоких помещиков, как будет убегать от маньяка и спасаться бегством из киевских борделей. И все ради самого ценного в жизни — свободы.

Сериал «Рассказ служанки»

«Рассказ служанки» — сериал, который заставил зрителей полюбить антиутопии. Эта захватывающая картина является экранизацией одноименного романа писательницы Маргарет Этвуд.

Сюжет разворачивается в мрачной диктаторской республике под названием Гилеад. Здесь все под контролем военных, захвативших власть в государстве. Страна отличается суровыми порядками, где человеческая жизнь ничего не стоит.

Только одна из ста женщин способна родить, поэтому в республике девушек отправляют в специальные лагеря. Там их превращают в «служанок» и готовят выполнять единственную функцию — рождение детей для чиновников, чьи жены бесплодны. Главная героиня Джун становится одной из «служанок». Теперь девушка находится под пристальным вниманием и каждый ее шаг контролируется кем-то свыше. Но на что способна Джун, чтобы бороться с тоталитарным государством?

Сериал «Академия «Амбрелла»

«Академия Амбрелла» — сериал, который обрел нереальную популярность среди молодежи в 2019 году.

В конце восьмидесятых годов произошло очень странное происшествие. Сорок три женщин из разных уголков мира одновременно родили, но еще утром ни одна из них не была беременна. Миллиардер и авантюрист Реджинальд Харгривз решил усыновить как можно больше малышей, появившихся подобным образом. Ему удалось получить семерых младенцев. Позже он открыл академию, где дети развивали в себе необычные способности.

Прошло время, и все начали жить нормальной жизнью. Вот только после загадочной смерти Харгривза героям предстоит разгадать тайну его гибели и спасти мир от смертельной угрозы.

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