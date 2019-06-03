Салат «Цезарь»: рецепт от Елизаветы Фалей
03.06.2019
Салат «Цезарь» в праздник, да и в любой другой день уместен на кухне. Он безумно вкусный и сытный. У каждой хозяйки есть свой особенный секрет приготовления! Актриса сериала «За витриной» Елизавета Фалей не исключение. Пошаговый рецепт салата «Цезарь» от звезды – в материале.
Больше по теме: «Греческий салат»: классический рецепт приготовления от Юрия Негрича
Ингредиенты:
- листья салата
- перепелиные яйца
- помидор черри
- куриная грудка
- сухарики (предварительно пожарьте их на гриле)
Приготовление:
- Отварите перепелиные яйца и хорошо промойте листья салата.
- Листья салата не нарезайте, а отрывайте ломтиками.
- Куриную грудку поставьте на гриль.
- Ломтики салата выкладывайте на тарелку. Сверху полейте их заправкой. Перемешайте.
- Нарежьте помидоры и выложите на тарелку вместе с перепелиными яйцами.
- Последний самый важный штрих. Выложите сверху куриную грудку и добавьте в салат сухарики.
Больше по теме: Салат из маринованных грибов: рецепт от «Страва честі»
Соус
Ингредиенты:
- соль – щепотка
- яйцо – 1 шт.
- оливковое масло – 100 мл
- лимон – 1 ст. л.
- майонез – легкий
- горчица – 1 ст. л.
- чеснок – 1 зубчик
Приготовление:
- В яйцо добавить оливковое масло и щепотку соли, перемешать все в блендере.
- В полученную массу добавить лимон, горчицу, зубчик чеснока и немного легкого майонеза.
- Хорошо перемешайте соус.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+