Михаил Присяжнюк отмечает 12 лет супружеской жизни

Ведущий проекта «Один за всіх»-13 Михаил Присяжнюк всегда с особым трепетом и любовью говорит о своей семье. Недавно супружеская пара Присяжнюков отметила свои 12 лет счастливого брака. Народный адвокат очень трогательно поздравил любимую жену в Instagram.

Недавно народный адвокат, прекрасный семьянин и ведущий проекта «Один за всіх»-13 отметил 12 лет счастливой супружеской жизни. Михаил Присяжнюк признается, что до сих пор не понимает, как его красавица-жена согласилась на его предложение:



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Присяжнюк (@mikhailprisiazhniuk) 1 Июн 2019 в 9:06 PDT

«Ну, вот до сих пор не понимаю, как такая красотка могла согласиться на этого дрища!!!???? Но я каждый день всеми силами доказываю, что ты тогда не ошиблась! Сегодня 12 лет, как мы официально муж и жена, так как нас расписали 1.06.2007. А вместе мы гораздо дольше!!! Знаешь, с самых первых совместных мгновений знал, что хочу быть с тобой всю свою жизнь, но было то самое «но»! Ведь я с детства настоящий мужчина! А ты просто «вау, какая женщина», и я ну просто не мог до конца понять, ну когда же уже я точно буду чувствовать, что я готов и я смогу стать «каменной стеной», а ты будешь «за мужем». И вот, лишь спустя пять долгих лет, я сам с собой пришел к компромиссу и смог дотянуться до уровня, когда осмелился пригласить тебя официально стать моей женой!!!

Малышка, ну сколько же всего мы прошли вместе!! Хватило бы не на одну «Санта-Барбару» или «Игру престолов», а сколько всего еще впереди! Но как же я счастлив снимать с тобой эту «Историю нашей жизни»!!! Спасибо за каждый наш день и за каждую «новую серию»! Люблю».

Редакция сайта СТБ искренне поздравляет Михаила и его жену с годовщиной и желает многих лет счастливой семейной жизни.

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