Лунный календарь садовода-огородника на июнь 2019 подскажет вам, в какой период лучше всего заняться рассадой. Лето приближается, а значит, пришло время спланировать работу с почвой и растениями. Экстрасенс СТБ Ольга Калинова рассказала, какие дни в июне 2019 являются наиболее благоприятными для высадки.

Больше по теме: Ретроградный Меркурий в 2019 году: когда будет и как влияет на жизнь

Согласно лунному календарю садовода-огородника на июнь 2019 года, первая половина месяца будет проходить под действием растущей Луны. Это плодотворный период для рассады овощей. Начиная со второй декады Луна будет спадать. Поэтому это время считается лучшим для корневой подкормки растений.

Подробный лунный календарь садовода-огородника на июнь 2019

Больше по теме: Лунные затмения 2019 года: когда и к чему готовиться, рассказала Рубина Цыбульская

2—4 июня — время новолуния, которое очень угнетает процесс вегетации. Экстрасенс Ольга Калинова рекомендует отказаться от любых работ, связанных с пересадкой, прополкой и посадкой овощей.

5—10 июня — рекомендуется посадка сельдерея, редиса, луковичных; прививки деревьев и ягодных кустов. Также это отличный период для внесения удобрений.

11—16 июня — не рекомендуются посевы и посадки. Следует подготовить почву под посев и уничтожить вредителей.

17 июня — также один из дней покоя. Работа с землей в такой период является неблагоприятной и не принесет хороших результатов. Если потревожить землю в полнолуние, то возмездием за это может быть неурожай.

18—20 июня — не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья. Хорошо приживутся декоративные растения, не предназначенные для плодоношения. Покос замедлит рост трав.

21—25 июня — рекомендуется посадка цветов и косточковых фруктовых деревьев. Это прекрасное время для срезки цветов, создания газонных орнаментов и ухода за комнатными растениями.

26—30 июня — посевы и посадки не рекомендуется проводить. В этот период стоит собирать зерновые и корнеплоды. Также не забывайте косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригать деревья и кусты.

Больше по теме: Лунный календарь на 2019 год: список удачных дней от Хаяла Алекперова

Экстрасенс Ольга Калинова уверяет, что июнь — это благоприятный месяц для хорошего урожая. Именно поэтому следует соблюдать определенные правила садовника:

«Июнь традиционно символизирует активный рост, развитие и аккумуляцию животворных сил земли. Следует не упустить важные моменты. Ни для кого не секрет, что следуя подсказкам лунного календаря, можно обезопасить себя от неприятных сюрпризов. Ведь люди на земле лишь временные гости, которым нужно следовать правилам, надиктованным природой».

Также Ольга Калинова рекомендует в период лунного цикла добавить немного магии:

«Всем известно основное правило работы с природой: «Как ты относишься к земле, так и земля отдаст тебе!». Поэтому начинать свою работу надо с легкостью на душе и с любовью. Когда начинаем работать, надо попросить у земли помощи и прочитать молитву».

Молитва для садоводов от Ольги Калиновой:

«Месяц силу дает, и сила в пользу идет. И сила и корень, и в цвет. Наливайся плод. Будет плодотворный огород. В радость и на пользу Луны льется свет. Аминь».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ