Второй сезон сериала «Крепостная» выйдет сразу после повтора первого сезона на телеканале СТБ. Зрители вновь окунутся в мир костюмированной драмы уже с 22 июля, а потом узнают продолжение невероятной истории любви и предательства. Новый сезон действительно обещает стать захватывающим. Чего ожидать от второго сезона «Крепостной»? Подробности — в материале!

StarLight Films и FILM.UA больше года работали над созданием многосерийной костюмированной мелодрамой «Крепостная». Интригующий сериал завоевал любовь зрителей и вторую неделю подряд возглавляет топ программ украинского телевидения.

Когда выйдет 2 сезон сериала «Крепостная»?

Второй сезон масштабного сериала выйдет сразу после повтора первого сезону. А первый сезон зрители смогут посмотреть уже с 22 июля на Телеканале СТБ.

Чтобы узнать точные данные и график выхода новых серий, следите за материалами на сайте STB.UA. Во втором сезоне планируют показать 24 эпизода. Напомним, премьера первого сезона состоялась 25 февраля.

По сюжету сериала «Крепостная» Катерину Вербицкую воспитали, как благородную барышню. Но на самом деле она всего лишь собственность самого богатого помещика Петра Червинского. Бедной девушке предстоит преодолеть множество испытаний на пути к свободе. С какими препятствиями столкнется девушка в будущем? Узнайте уже во втором сезоне!

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