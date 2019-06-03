Иностранные языки позволяют людям понимать друг друга, независимо от национальности и места проживания. Английский – международный язык, а потому для детей особенно актуален. Чем раньше начать обучение, тем быстрее и эффективнее можно добиться результатов. Читайте, с чего начать изучение языка с детьми, а также как занимается развитием своей дочки ведущая «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова.

Родители, которые хотят, чтобы ребенок разговаривал не только на родном языке, но и на английском, часто сомневаются, с какого возраста лучше всего начать обучение. Специалисты сходятся во мнении, что приступать можно буквально с пеленок. Не стоит понапрасну беспокоиться, будто изучение второго языка с первых лет жизни способно привести к перегрузкам. Многочисленные исследования подтверждают обратное. Иностранный язык не только быстрее и легче усваивается в детском возрасте, но также способствует умственному развитию ребенка, улучшает память и реакцию. Доказано, что из малышей-билингвов вырастают целеустремленные личности с более гибким умом и активной жизненной позицией. Кроме того, свободное владение языком открывает гораздо более широкие перспективы в плане построения карьеры. Если это убедило вас в необходимости начать изучение английского с ребенком прямо сейчас, самое время рассмотреть основные принципы и разработать стратегию.

Больше по теме: Как повысить иммунитет: Даша Трегубова рассказала о своих правилах

Методики изучения английского языка для детей

Наиболее эффективный способ выучить иностранный язык в любом возрасте – так называемое погружение в среду. В процессе коммуникации английский усваивается естественно, без необходимости часами сидеть за учебником. Хорошо если кто-то из родителей или, например, няня свободно владеет языком. В вашей семье никто не говорит на английском, а нанять иностранную гувернантку нет возможности? Не беда. Мы подскажем несколько действенных альтернатив.

Игры. Изучение языка в игровой форме – идеальный вариант для дошкольника. Помимо настольных игр, существует большое количество бесплатных приложений, которые помогают малышу запоминать новые слова и словосочетания. Главное, чтобы маленькому ученику было интересно и весело: на эмоциональном подъеме ребенок усваивает информацию значительно лучше. Мультфильмы. Анимационное кино может восполнить недостаток общения с носителями языка, о котором мы говорили в начале. Ведь что важно? Слушать и слышать иностранную речь, распознавать и повторять. В репликах героев мультфильмов для детей дошкольного возраста нет сложных слов, грамматики и сленга – только базовая лексика. Языковые школы. Уже в возрасте 3–5 лет обучение вашего ребенка английскому можно доверить профессионалам. Подойдут как индивидуальные, так и занятия в небольших группах. Кстати, соревновательные и командные игры позволяют завладеть вниманием малыша, а также учат взаимодействовать с другими детьми.

Принципы изучения английского языка с ребенком

Вне зависимости от выбранного метода обучения английскому, важно придерживаться простых правил:

Последовательность. Не стоит стремиться охватить сразу все или, наоборот, уделять повышенное внимание какому-то одному аспекту. Грамматика, живое общение и чтение одинаково важны для того, чтобы освоить язык. Так, одно только зазубривание правил без практики не позволит ребенку заговорить на английском. Систематичность. Уделяйте достаточно времени занятиям, даже если они полностью проходят в игровой форме. Рекомендуется выделять не менее 20 минут каждый день. Грамотный подход. Берите во внимание возраст вашего чада. К примеру, после 6 лет подход к изучению английского языка должен стать более структурированным. Чем старше ребенок, тем лучше у него развиты память и воображение. Школьнику можно смело предлагать больше логических игр. Заинтересованность родителей. Для маленького ребенка мама и папа – основной мотиватор. Если вы сами не будете стремиться понять язык и увлекательно преподнести информацию ребенку, вряд ли получится вызвать у него желание учиться. Не менее важно хвалить и поощрять сына или дочку.

Ведущая «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова рассказала, как учит английский язык ее дочка Полина:

«Поля, как и я, учит английский с детства. Я даже отдала ее учиться в свою школу с углублённым изучением английского. Потому что мне язык пригодился невероятно. После школы я уже была с отличными знаниями, затем работала в сетевом рекламном агентстве, где вся переписка велась на английском. И после этой практики я свободно говорю на любые темы в любой стране мира, где понимают английский.

Надеюсь, у Поли будет аналогичная ситуация. К тому же у неё с детства есть возможность практиковаться: она часто летает со мной по миру. И я всячески поощряю ее развивать языковые навыки, общаться с новыми друзьями, персоналом отелей и курортов.

А ещё на ее телефон мы закачали программу для изучения английского для детей, и перед сном вместе ее проходим».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ