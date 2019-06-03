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Актриса сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная отметила годовщину свадьбы

03.06.2019

Талантливая актриса сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная решила поделиться с поклонниками своей радостью. Вместе с мужем, продюсером Евгением Третьяком, звезда отметила годовщину свадьбы. Молодых супругов трогательно поздравила Оксана Байрак. Что Анне Сагайдачной и ее любимому пожелала королева мелодрамы? Узнайте в материале!

В прошлом году 2 июня в личной жизни актрисы Анны Сагайдачной произошли перемены — звезда украинского кино вышла замуж. Ее избранником стал продюсер Евгений Третьяк. Свадебную церемонию вела известная режиссер Оксана Байрак.


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Публикация от 🌟Anna Sagaidachnaya 🌟🎬 (@annasagaidachnaya)

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 Недавно счастливые супруги отмечали первую годовщину — ситцевую свадьбу. В Instagram Анна поделилась счастливым моментом с поклонниками. Кстати, годовщину праздновали в один день с днем рождения актрисы:

«И ситцевая свадьба, и мой юбилей в один день! Люблю тебя, мой драгоценный муж! Ты мое абсолютное счастье».

 

 

 

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Публикация от байрак оксана (@ksanabayrak)

Оксана Байрак порадовалась за своих близких друзей и присоединилась к поздравлениям. Молодым супругам звезда украинского кино пожелала крепкой любви:

«Как же быстро мчится время! Год назад в этот день я радостно проводила брачную церемонию чудной пары: моего продюсера Женечки Третьячка и актрисы Анечки Сагайдачной. И вот, уже ситцевая свадьба Третьяков! P. S. Всем любви и понимания! А нам, гостям, обжорства. Потому что Анюта талантлива и в актерстве, и не менее талантлива в кулинарии! В общем, пошла набирать килограммы!»

крепостная анна сагайдачная

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Напомним, Анна Сагайдачная в сериале «Крепостная» сыграла нежную барышню Натали Дорошенко. Как сложится судьба ее героини, узнаете совсем скоро. Ведь зрители вновь окунутся в мир костюмированной драмы уже с 22 июля, а потом узнают продолжение невероятной истории!

Не пропустите премьеру второго сезона «Крепостной», где сыграла очаровательная Анна Сагайдачная!

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