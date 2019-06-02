14 выпуск «Один за всіх»-13: есть ли шанс спасти двухлетнего ребенка в семейной войне?

В 14 выпуске «Один за всіх» разгорелась вражда между свекровью и невесткой. Вера Коваль уверяет, что двухлетняя Александра — не ее внучка. И чужого ребенка воспитывать сыну не позволит. Женщина уверена, что молодая невестка нагуляла ребенка на стороне. Есть ли шанс спасти маленькую Сашеньку в этой семейной войне? Какую шокирующую правду семейных отношений выяснили эксперты и ведущий Михаил Присяжнюк в студии «Один за всіх»? Узнайте прямо сейчас!

В 14 выпуске «Один за всіх» попытались разобраться, кто же является отцом маленькой Александры. Вроде дело простое — один тест ДНК покажет всю правду. Но за этим стоит куда более глубокий конфликт.

Первой в студии появилась Вера Коваль из Винницкой области. Женщина отказывается признавать внучку. Она доказывает, что двухлетняя Александра — не ее родня. А неверная невестка Наталья повесила на ее сына Ивана чужого ребенка. Вера провела собственное расследование и нашла любовника Натальи, который может быть настоящим отцом.

Вероятным соперником Ивана оказался Андрей Парфенов. По мнению Веры, именно этот мужчина и является настоящим отцом ребенка. Медики взяли у него образцы ДНК. Сам же Андрей заверил, если девочка действительно его, то от нее не отречется.

В разговор вмешалась дочь Веры — Мария. Девушка утверждает, что Наталья не просто предательница, но и ведьма. Возможно, подозрения не напрасны?

Из-за раздоров жены и матери Иван не раз колебался: оставаться с любимой или бросить ее:

«То, что говорит мама, заставляет меня сомневаться в верности жены. Я на стороне справедливости. Не хочу обижать ни маму, ни жену».

Так что же, действительно здесь дело в неверности жены, или же просто свекровь пытается выжить ее из дома? Чтобы выяснить интригующую правду, в студию «Один за всіх» пригласили Наталью. Девушка рассказала шокирующие подробности. Оказывается, Вера вместе с дочкой не раз обращались к потусторонним силам — женщины ходили к гадалкам.

Решить семейную вражду сможет только результат ДНК-экспертизы. Кто же настоящий отец ребенка? И кто из женщин врет — свекровь Вера или невестка Наталья?

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