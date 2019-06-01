Юра Негрич: интервью с суперфиналистом «МастерШеф. Профессионалы»

Суперфиналисту «МастерШеф. Профессионалы» Юре Негричу всегда было важно, чтобы его работу оценивали по достоинству. Молодой и талантливый кулинар запомнился всем как самый громкий и эмоциональный участник. Юра Негрич рассказал о своих впечатлениях после суперфинала и планах на будущее. Эксклюзивное интервью с суперфиналистом «МастерШеф. Профессионалы» читайте в материале.

Юра, как думаешь, чего не хватило для победы и в чем была ошибка? Что бы ты изменил?

Возможно, не хватило улыбки на лице, так как было очень трудно и тяжело в последние дни на проекте. Возможно, изменил бы свой десерт. Думаю, что принести на вердикт идеальный эклер – вот что надо было для судей. Еще хочу сказать, что я посчитал ошибкой тот момент, когда я больше полагался на присутствие в суперфинале, чем на победу.

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А что запомнилось больше всего в тот день?

Больше всего в тот день запомнился момент, когда кухню наполнила полная тишина и я просто слышал звуки готовки трех суперфиналистов: стук ножа, удар противня. И было такое не до конца осознанное чувство, что это финальная битва. Я просто ощущал силу. Это был самый эмоциональный момент в моей жизни.

Какой состав тройки финалистов видел именно ты? Почему?

Именно такой состав тройки я и видел в суперфинале. Возможно, еще Абрамова. Но знал точно, что я буду биться с Пашей в суперфинале. Было много слухов о том, что меня очень сильно хотят слить в последние дни, и в том числе из уст Паши. Но я считаю, что Паша достоин победы, он сильный и хороший парень.

Тебя не воспринимали как сильного конкурента. Как думаешь, почему так получилось?

Возможно, меня не хотели воспринимать как сильного конкурента, потому что я и не хотел никому ничего доказывать. Я хотел показать все, на что способен, уже на кухне, показать на деле, что являюсь сильным конкурентом. И у меня это получалось.

Представим, что прошло 5 лет. Каким будет Юра Негрич через это время и чем будет заниматься?

На ближайшие пять лет есть цели стажировки в конкретных ресторанах за границей. Также есть план большого путешествия и цель быть хорошим состоявшимся шефом в Украине и на международном уровне.

Что тебе дало участие в «МастерШеф. Профессионалы»?

Участие в «МастерШеф. Профессионалы» – это в первую очередь очень хорошая, крутая школа и обмен информацией. Я очень благодарен всем за такую возможность. Я ушел профессиональным поваром с большим потенциалом. Быть суперфиналистом «МастерШеф. Профессионалы» — это гордость на всю жизнь, это сила в руках, это возможности в жизни, это любовь к кулинарии.

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