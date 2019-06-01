Юлия Прохода: интервью с суперфиналисткой «МастерШеф. Профессионалы»

Юлия Прохода — талантливый кулинар и по праву стала суперфиналисткой «МастерШеф. Профессионалы». Девушка с первого дня показывала свою самую сильную сторону — управление. Ей всегда нравилось быть дирижером на кухне, и она с удовольствием становилась капитаном. О суперфинале, трудностях и закадровой жизни на проекте читайте в эксклюзивном интервью с суперфиналисткой «МастерШеф. Профессионалы» Юлией Проходой.

Юлия, какие у вас были мысли перед суперфиналом?

Ближе к суперфиналу я очень переживала. Я понимала, что в меня верит такое огромное количество людей и, конечно же, не хотела бы их подвести. Поэтому я максимально пыталась вспомнить все, что я умею, собраться и идти вперед к победе.

Как думаете, в чем была ошибка? Чего не хватило для победы?

В день, когда проходил суперфинал, я не думаю, что где-то была какая-то моя ошибка. Дело в том, что я приготовила лишь то, что планировала. Я понимала, что в этих блюдах, возможно, что-то не понравится нашим судьям. Ну, вы же понимаете: сколько людей, столько и мнений. В прошлом году я участвовала в конкурсе, в котором было три иностранных судьи, и заняла первое место. Для тех судей наверняка я была победителем. Но у каждого шеф-повара есть свои любимые техники, свои вкусы. Поэтому мы никогда в этой жизни не сможем угодить всем.

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Что бы вы изменили в тот день?

Я, наверное, очень сильно хотела бы еще больше подбодрить своих родных, чтобы они не переживали. Сказать о том, что все будет хорошо. Еще больше внушить им надежды. И так бы хотелось не бегать! Знаете, на суперфинале мы безумно много времени тратили на то, чтобы добежать и взять какое-то оборудование. Поэтому хотелось бы чуть больше времени.

Кто из ваших соперников в суперфинале больше остальных был достоин победы?

Когда мы шли уже непосредственно готовить, когда начался наш суперфинал, я понимала, что победителем будет только один человек. Я не знала, кто будет победителем. Не была уверена, что победителем буду я. Просто хотелось одного — поддержать в тот момент Юру Негрича. Я понимала, что если победа будет не моя, то пусть она достанется Юре. Я ему это говорила, что нужно приложить максимум усилий. Хотела и верила в то, что так и будет.

Какие эмоции вы испытали во время оглашения вердикта?

Во время оглашения вердикта я чувствовала немножечко грусть. Знаете, почему? Потому что позади стояли мои родные люди. А я, как женщина, которая обладает хорошей интуицией, уже понимала, что победитель не я и не Юра Негрич, а победитель – Паша Серветник. Поэтому я грустила. Я понимала, что на балконе люди, которые в меня верят. Им будет грустно, как только объявят победителя «МастерШеф. Профессионалы» — Пашу Серветника.

Что для вас означало участие в «МастерШеф. Профессионалы»?

Участие в «МастерШеф. Профессионалы» – это прежде всего победа над собой. Потому что заходить в съемочный павильон, где тебя ждет что-то непонятное, что-то непредсказуемое, если честно, не всегда хотелось. Но ты шел и делал усилия над собой. Были люди на проекте, с которыми я была дружна, были люди, с которыми у меня были более холодные отношения. Ты идешь и пересиливаешь себя. Иногда мы были в таких ситуациях, с которыми справиться было нереально, тем более за такое время. Но нет, мы справлялись! Самая главная моя цель была – победить себя.

Что запомнилось больше всего на проекте?

Больше всего на проекте мне запомнились люди. Когда зритель смотрит «МастерШеф. Профессионалы», он же видит только определенную картинку. А на самом деле громадное количество людей каждый день работало над нами, над созданием съемочной площадки, каких-то конкурсов. Каждое утро начиналось с того, что делали нам прически и макияжи. На съемках нам все рассказывали, показывали и объясняли режиссеры, помощники режиссеров, операторы, ну, и так далее. Судьи рассказывали нам, в каком направлении нужно двигаться, что же нужно подтянуть, чтобы дальше идти к победе. Везде, в какую бы ты сторону ни посмотрел, были прекрасные люди, которых невозможно просто забыть. Низкий поклон, огромное спасибо психологу Татьяне за ту поддержку, которую она оказывала участникам. Просто огромное всем спасибо.

Какие цели на ближайшие 5 лет?

В ближайшие пять лет мне бы хотелось быть не просто шеф-поваром, а бренд-шефом своего заведения. Я хочу открыть ресторан, который сможет поднять нашу украинскую гастрономию на какой-то новый уровень. Чтобы европейцы и заграничные страны понимали, что у нас тоже есть что им показать. Тем более, что нас окружает прекрасная природа, в нашей стране есть безумно вкусные продукты. Поэтому я думаю, что это и есть мой самый главный план.

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