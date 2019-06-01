В статье интересные факты о празднике День защиты детей 2019 мы уже рассказали, как появилась традиция уделять внимание деткам в эту дату. Но важно не только помнить, а и не забывать поздравлять своих детей с этим светлым днем. Воспользуйтесь поздравлениями с Днем защиты детей, которые мы собрали специально для вас.

Этот праздник самый главный

Среди праздников на свете,

Его встретят во всех странах,

Ведь нужна защита детям!

В этот день пускай все дети

Не прольют ни капли слез,

Пусть везде, на всей планете,

Принимают их всерьез!

Каждый пусть ребенок знает,

Что семья им дорожит,

И от всех проблем на свете

Оградит и защитит!

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С Днем защиты наших деток —

Милых ангелочков,

Наших сладеньких конфеток —

Дочек и сыночков!

Детство будет пусть счастливым,

Сказочным и ярким,

Чуточку шальным, игривым,

С множеством подарков.

И все лучшие моменты

Дольше пусть продлятся.

Снов прекрасных киноленты

Чаще пусть им снятся!

Всех жителей планеты

Сегодня поздравляем,

Ведь, в сущности – мы дети,

Хоть быстро вырастаем.

Веселья и удачи,

Желаем непременно,

Конфет, кино, подарков,

Для всех попеременно.

Пусть будут ярче краски,

Пусть смех звучит повсюду

И детство доброй сказкой

В сердцах людей жить будет.

День защиты детей

Двери в лето открыл.

Он всегда самым ясным

И радостным был.

В этот праздник, друзья,

Не пристало скучать –

Лучше будем детишкам

Во всем потакать:

Купим сладостей воз

И игрушек сто штук –

С этим счастье ребят

Увеличится вдруг!

А еще сбережем

От тоски их сердца,

Чтобы не было точно

Улыбкам конца!

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В теплый день на асфальте

Ты рисуешь цветок.

Ярко-красное платье

Тормошит ветерок.

Твой покой охраняю

В суете наших дней.

От души поздравляю

С Днем защиты детей!

С днем защиты детей поздравляю!

Малыши и подростки всегда

Так нуждаются в нашей заботе,

В том, чтоб доброй была к ним среда.

Пожелаю тебе в этот праздник

Много смеха, улыбок и сил –

Детства радость в душе пусть проснется,

Вспомни сам, как ребенком ты был!

Золотое время каждого из нас,

Детство – это время шалостей, проказ.

Время беззаботное пролетело вмиг,

В памяти оставив солнечный свой блик.

С днем защиты будущего поздравляю вас,

Ведь дети – это те, кто радует наш глаз.

Пройдет немного времени, и детство их уйдет.

Одарим же их радостью, пусть счастье к ним придет.

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