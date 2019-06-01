«МастерШеф. Профессионалы» выпуск 14: состоялся суперфинал самого кулинарного шоу страны

В 14 выпуске на кухне «МастерШеф. Профессионалы» состоялся грандиозный финал и суперфинал! Наконец вся страна узнала имя победителя самого кулинарного шоу страны! Шефы столкнулись с конкурсами, от которых зависела их судьба. Из шести участников до суперфинала дошли только три лучших. Подробности финала и суперфинала «МастерШеф. Профессионалы» в 14 выпуске читайте в материале.
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В первом конкурсе участников ждали 10 поверхностей и 20 ящиков. Под каждой коробкой пряталось блюдо определенной стоимости. Чем выше цена — тем сложнее рецепт. В интересах каждого участника было заработать как можно больше. По итогу конкурса победил Алик Мкртчян. Вторую по величине сумму заработал Павел Серветник.
Перед оглашением второго конкурса кулинары в лице Алика Мкртчяна, Паши Серветника и Екатерины Песковой поняли, что их план провалился и они никак не смогут побороться за победу на «МастерШеф. Профессионалы» вместе. Капитанами становятся те, кто заработал больше всех денег.
По правилам второго испытания, команда, которая проиграет, в полном составе покидает проект. Задачей кулинаров было приготовить по три блюда разных стран шести континентов. По итогу конкурса суперфиналистами стали Павел Серветник, Юра Негрич и Юлия Прохода.
Каждый суперфиналист продумал концепцию для своего меню. Юра Негрич готовил дичь, сочетая ее с фруктами. Юлия Прохода приготовила блюда в стиле периодов взросления человека: детство, юность и зрелость. Павел Серветник для приготовления использовал органические локальные продукты и максимальное количество техник.
Кто же победил в «МастерШеф. Профессионалы» и стал счастливым обладателем миллиона гривен — смотрите в 14 выпуске!
Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 14: состоялся суперфинал самого кулинарного шоу страныВ 14 выпуске на кухне «МастерШеф. Профессионалы» состоялся грандиозный финал и суперфинал! Наконец вся страна узнала имя победителя самого кулинарного шоу страны! Шефы столкнулись с конкурсами, от которых зависела их судьба. Из шести участников до суперфинала дошли только три лучших. Подробности финала и суперфинала «МастерШеф. Профессионалы» в 14 выпуске читайте в материале
Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 14: состоялся суперфинал самого кулинарного шоу страныВ 14 выпуске на кухне «МастерШеф. Профессионалы» состоялся грандиозный финал и суперфинал! Наконец вся страна узнала имя победителя самого кулинарного шоу страны! Шефы столкнулись с конкурсами, от которых зависела их судьба. Из шести участников до суперфинала дошли только три лучших. Подробности финала и суперфинала «МастерШеф. Профессионалы» в 14 выпуске читайте в материале
Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 14: состоялся суперфинал самого кулинарного шоу страныВ 14 выпуске на кухне «МастерШеф. Профессионалы» состоялся грандиозный финал и суперфинал! Наконец вся страна узнала имя победителя самого кулинарного шоу страны! Шефы столкнулись с конкурсами, от которых зависела их судьба. Из шести участников до суперфинала дошли только три лучших. Подробности финала и суперфинала «МастерШеф. Профессионалы» в 14 выпуске читайте в материале
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