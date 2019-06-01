Вот и наступил первый день лета! И символично, что это еще и суббота, когда можно вполне насладится отдыхом. Как лучше всего провести 1 июня 2019 года читайте в гороскопе на сегодня.

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Овен

Овнам стоит позаботится о своем здоровье. Вас же скоро ждет поездка, а вы можете легко простудится в этот период. Если есть возможность, лучше пройти профилактику сейчас, чем лечение потом.

Телец

Тельцы, вам стоит заняться своим Инстаграмом. Почему бы не получать доход оттуда, ведь у вас так хорошо получается делать красивую визуальную картинку? Поверьте, с социальных сетей можно получать немалые деньги.

Близнецы

Ваше лето может начаться с поиска жилья, ведь последнее время этот вопрос был в подвешенном состоянии. Близнецы, вы должны решить для себя живете ли вы дальше вместе или идете своей дорогой.

Рак

Раки, в первый день лета звезды рекомендуют вам поставить одну большую цель, которую вы сможете исполнить за три месяца! А если вы поднажмете, то скоро воплотится в реальность еще одна цель, которую вы ставили себе еще на Новый год, вы не забыли о ней?

Лев

Львы, в этот день воздержитесь от любых мероприятий, конкурсов, праздников, свадеб и дней рождений, они принесут вам только разочарование. Кстати, если собирались брать себе или своему продукту рекламу, то не стоит.

Дева

Девы, как насчет отправиться в небольшую поездку с любимым человеком в этот день? Вы постоянно в делах и мероприятиях, стоит провести время вдвоем вдалеке от шумного города. Даже выезд на природу пойдет вам на пользу.

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Весы

В этот день вы можете собраться с коллегами на праздник. Может вы решили провести первый день лета на шашлыках? А также звезды говорят, что вас ждет мероприятие у вас же дома. Как насчет пригласить друзей?

Скорпион

Сегодня лучше всего провести день с детьми. Да и погода к этому располагает. Кроме этого, сегодня же День защиты детей и в городе много мероприятий, посвященных этому событию. Не сидите дома, сходите обязательно на них!

Стрелец

Почему бы вам, Стрельцы, не поехать в первый день лета в место, о котором давно мечтаете? Вас ведь давно уже тянет туда, а ви все откладываете и откладываете. Сколько можно переносить, нужно брать и ехать!

Козерог

Посещайте любые мастер-классы и семинары в этот день. Тем более, что их действительно много. А если хотите провести время с ребенком, то найдите такие мероприятия, где интересно будет вам двоим. Сегодня таких много!

Водолей

Отличный день для переезда в другой дом. Может вы собираетесь на лето пожить за городом или вообще, уехать в другую страну? Если были такие планы, то звезды советуют не затягивать и воплотить их в реальность.

Рыбы

В первый день лета стоит начать заниматься своей фигурой и здоровьем. Если вы еще этого не сделали, запишитесь в зал или идите на смелые решения, связанные со внешностью. Такими темпами у вас точно получится в скором времени засиять!

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