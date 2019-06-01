Финалистка Катя Пескова рассказала о своем участии в «МастерШеф. Профессионалы»

Катя Пескова – не просто финалистка «МастерШеф. Профеcсионалы», а еще и яркая личность и отличный кондитер. Как бы девушка ни старалась показать себя с новой для зрителя стороны, большинство участников недолюбливали ее за вспыльчивый характер и прямолинейность. Почему участница вернулась на проект? Катя Пескова поделилась подробностями своего участия в «МастерШеф. Профессионалы».

Катя, вы успешный кондитер, который вложил всю душу в собственную кондитерскую. Почему же вы согласились вновь вернуться на «МастерШеф. Профессионалы»?

Это было сложное решение, но я очень хотела вернуться другой. Чтобы зритель меня увидел и полюбил. И еще, конечно, за победой.

Большинство участников вас, мягко говоря, не переносили. Как думаете, почему?

Зависть. Боязнь меня как конкурента. И самое главное — люди любят играть, лицемерить, «дружить ради выгоды». Но это все не про меня. Именно этим я и не нравилась, и нравилась.

Ваш план с Аликом Мкртчяном и Пашей Серветником рухнул. Вместо этого в вашей команде появился Александр Абрамов. Как думаете, что стало причиной вашего поражения?

Причина была в том, что перед финалом мы сильно повздорили с Сашей Абрамовым. И эта некомфортность работы с ним и испортила все. В момент оглашения, кто прошел в суперфинал, я чувствовала, что моя команда подвела меня. Чувствовала, что это все нечестно и несправедливо. Считала и считаю, что должен был быть одиночный конкурс, тогда было бы все честно. И еще считаю, что должны были выгнать по справедливости Юру Негрича и оставить меня. А не командами отправлять домой.

Как изменилась ваша жизнь после «МастерШеф. Профессионалы»? Чем занимаетесь сейчас?

У меня своя кондитерская «Rafinad by Katerina Peskova» и я ею занимаюсь. Находимся мы в Киеве на Осокорках. Приходите к нам в гости пробовать вкусные десерты. Кроме того, у меня свой блог в YouTube. Я снимаю кулинарное шоу с рецептами и шоу «Пока пипл хавает», где мы с гостями пробуем еду из различных ресторанов и доставок столицы. Еще в планах несколько шоу, главное найти на все время. В общем, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всего, что там происходит. А еще у меня появился отличный друг на миллион — Алик! Больше всего я благодарна проекту за Алика и эти чудесные три месяца моей другой жизни!

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