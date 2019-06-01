В 14 выпуске команда «Один за всіх» будет спасать двухлетнего ребенка, из-за которого разгорелась вражда между свекровью и невесткой. Вера Коваль уверяет, что маленькая Александра — не ее родная внучка. Наталья же называет подозрения свекрови абсурдными и сама просит помощи, ведь постоянно страдает от ее гнева. Какую семейную тайну скрывают женщины? Есть ли шанс спасти ребенка в этой семейной драме? Подробности шокирующей истории узнайте уже завтра!

В 14 выпуске «Один за всіх»-13 вы узнаете:

Действительно ли дело в неверности жены или просто свекровь пытается выжить ее из дома? Чью смерть свекровь не может простить невестке? Кому из близких Вера Коваль уже испортила жизнь? Кто на самом деле является отцом двухлетней девочки? И как повернется судьба Александры после раскрытия шокирующей правды?

Смотрите полный 14 выпуск «Один за всіх»-13 от 02.06.2019 уже завтра в 21:00 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 — онлайн на официальном сайте!

Video: 14 выпуск «Один за всіх»-13: чем закончится война между свекровью и невесткой? В 14 выпуске команда «Один за всіх» будет спасать двухлетнего ребенка, из-за которого разгорелась вражда между свекровью и невесткой. Есть ли шанс спасти ребенка в этой семейной драме?

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