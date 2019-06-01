14 выпуск «Один за всіх»-13: чем закончится война между свекровью и невесткой?
01.06.2019
В 14 выпуске команда «Один за всіх» будет спасать двухлетнего ребенка, из-за которого разгорелась вражда между свекровью и невесткой. Вера Коваль уверяет, что маленькая Александра — не ее родная внучка. Наталья же называет подозрения свекрови абсурдными и сама просит помощи, ведь постоянно страдает от ее гнева. Какую семейную тайну скрывают женщины? Есть ли шанс спасти ребенка в этой семейной драме? Подробности шокирующей истории узнайте уже завтра!
В 14 выпуске «Один за всіх»-13 вы узнаете:
- Действительно ли дело в неверности жены или просто свекровь пытается выжить ее из дома?
- Чью смерть свекровь не может простить невестке?
- Кому из близких Вера Коваль уже испортила жизнь?
- Кто на самом деле является отцом двухлетней девочки?
- И как повернется судьба Александры после раскрытия шокирующей правды?
Смотрите полный 14 выпуск «Один за всіх»-13 от 02.06.2019 уже завтра в 21:00 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 — онлайн на официальном сайте!
Video: 14 выпуск «Один за всіх»-13: чем закончится война между свекровью и невесткой?В 14 выпуске команда «Один за всіх» будет спасать двухлетнего ребенка, из-за которого разгорелась вражда между свекровью и невесткой. Есть ли шанс спасти ребенка в этой семейной драме?
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