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14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»: кто станет победителем самого кулинарного шоу страны?

01.06.2019

В 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» состоится грандиозный финал! Из шести участников только трое дойдут до суперфинала. Кулинары столкнуться с конкурсами, от которых будет зависеть их судьба. Что ждет участников в самом ожидаемом финале «МастерШеф. Профессионалы» в 14 выпуске?

14 випуск «МастерШеф. Професіонали»: хто стане переможцем найкулінарнішого шоу країни?

Подробнее смотрите в 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:

  • 14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы» – грандиозный финал и суперфинал!
  • Смогут ли кулинары разгадать рецепты блюд, которые ранее никогда не готовили?
  • Останутся ли кулинары друзьями в ожесточенной борьбе за главный приз?
  • Кто покинет проект в шаге от суперфинала и заветного миллиона, а кто продолжит борьбу за миллион гривен?
  • И кто же станет победителем первого сезона «МастерШеф. Профессионалы»?

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Грандиозный финал мы увидим уже в эту субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: 14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»: кто станет победителем самого кулинарного шоу страны?

В 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» состоится грандиозный финал! Из шести участников только трое дойдут до суперфинала. Кулинары столкнуться с конкурсами, от которых будет зависеть их судьба. Что ждет участников в самом ожидаемом финале «МастерШеф. Профессионалы» в 14 выпуске

Video: 14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»: кто станет победителем самого кулинарного шоу страны?

В 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» состоится грандиозный финал! Из шести участников только трое дойдут до суперфинала. Кулинары столкнуться с конкурсами, от которых будет зависеть их судьба. Что ждет участников в самом ожидаемом финале «МастерШеф. Профессионалы» в 14 выпуске

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