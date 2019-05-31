Настя Каменских обратилась к поклонникам после свадьбы

Недавно состоялась свадьба судьи шоу «Х-фактор» Насти Каменских и известного украинского певца и продюсера Алексея Потапенко. Артисты долго скрывали свои чувства, но теперь все пристально следят за развитием отношений звездной пары. Настя Каменских поблагодарила поклонников за теплые слова и за то, что они разделяют счастье влюбленных. Больше — в материале.

Уже много лет ходили слухи, что очаровательная Настя Каменских и Потап — пара. Звезды бережно хранили тайну отношений, но теперь они готовы делиться с миром своей личной жизнью.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 30 Май 2019 в 5:05 PDT

В Instagram Настя поделилась не опубликованным ранее свадебным фото, под которым нежно обратилась к своим поклонникам: «Дорогие, спасибо вам за поздравления! За теплые слова и за то, что вы разделяете наше счастье. Я очень вас люблю и делюсь с вами своим каждым днем в социальных сетях, в своих влогах. Я рада рассказывать вам о всех важных моментах и достижениях моей жизни. Но вот самое сокровенное мы с Потапом хотели сохранить только для нас двоих. Мы благодарны, что вы понимаете, насколько нам важно было оберегать нашу любовь. Мы любим вас бесконечно и именно поэтому, когда пришло время, мы решили рассказать вам о самом важном чувстве с помощью музыки и нашего творчества».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 30 Май 2019 в 10:15 PDT

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Конечно, многие не могли пропустить совместные выходы в свет Алексея Потапенко и NK, а также интересные публикации в социальных сетях. Поклонники были уверены: артисты встречаются. И вот догадки подтвердились! Теперь Настя и Потап по-настоящему счастливы. Пара не скрывает свои чувства и делится со всеми самым сокровенным — любовью.

«Любовь — это великое и возвышенное чувство. Это бесценные эмоции. Я искренне желаю вам найти человека, в глазах которого вы будете видеть целый мир, который наполнен любовью… Взгляд которого заставляет ваше сердце биться быстрее. Человека, с которым хочется быть каждую минуту, держать его за руку и испытывать невероятное счастье. Тонуть в его объятиях. Человека, который наполняет вас, дополняет и становится неотъемлемой частичкой вашей вселенной», — откровенничает Настя Каменских.

Напомним, что Потап признался в любви Насте, посвятив ей трогательную песню «Константа». Артистка в свою очередь подарила любимому нежную песню «Обіцяю». Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое.

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