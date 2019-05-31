Чтобы знать, как провести последний день весны, 31 мая 2019 года, читайте наш гороскоп на сегодня. Уже завтра начнется лето. Как к нему подготовиться – узнайте в материале.

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Овен

В личной жизни Овнов все стабильно хорошо. Вы можете получить от любимого человека помощь, когда даже не ждете ее. А серьезный разговор только подтвердит ваши намерения относительно друг друга. Эх, счастливые вы, Овны!

Телец

Тельцы, ищите себя в новом амплуа! Пробуйте какое-то новое направление в работе или вообще ищите новую работу, почему бы и нет? Также это очень успешный день для продажи или покупки автомобиля.

Близнецы

Вы можете познакомиться с влиятельным человеком сегодня. Он обязательно поможет вам в будущем, если вы сможете найти общий язык. Поэтому сегодняшний день посвятите нетворкингу, а не сидению дома на диване.

Рак

Раки, это очень благоприятный день для поездок. А если вы еще и собираетесь переехать в другую страну или город, то вам все карты в руки. Не бойтесь идти на такой решительный шаг, звезды уверены, что все пройдет гладко.

Лев

Львы, если собирались встретиться с друзьями в пятницу вечером, то знайте, что они могут повести себя эгоистично. Существует даже вероятность, что кого-то из них вы перестанете считать друзьями. Может, лучше перенести все на другой день?

Дева

Девы, у вас может возникнуть внезапная поездка в этот день. Это случится из-за ребенка или любимого человека, но что точно – от вас нужна будет помощь и вы не против будете ее оказать.

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Весы

В этот день вам, Весы, стоит принимать участие в любых мероприятиях или конкурсах. А если вы купите лотерейный билет, то есть все шансы на победу! Готовы испытать судьбу?

Скорпион

Лучше отказаться от любых мероприятий с друзьями в этот день. Они могут испортить ваше имущество, Скорпионы. А также есть вероятность, что у вас попытаются угнать автомобиль, поэтому будьте предельно аккуратны.

Стрелец

Стрельцы, осваивайте новые технологии в работе, не бойтесь идти экспериментальным путём. В этот день вы сможете найти новую работу, если ищете ее, или получить премию, если у вас уже давно есть стабильный доход.

Козерог

По работе вас ждут серьезные достижения, Козероги. Из-за этого с коллегами может быть сложно найти общий язык, они как будто разделились на два лагеря: за и против вас. А вот если вы только в поиске работы, то сегодня вам улыбнется удача.

Водолей

Не стоит идти ни на какие мероприятия или концерты в этот день. Вы точно разочаруетесь, Водолеи. Даже если вас зовут на праздник, то он не предвещает ничего хорошего и вам вряд ли там понравится.

Рыбы

В этот день друзья будут вас радовать, как никогда. Рыбы, ждите от них очень хороших новостей, которые откроют перед вами новые двери. А вот оставить их открытыми для себя или закрыть – решать вам.

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