Гороскоп на 31 мая 2019 от экстрасенсов СТБ
Чтобы знать, как провести последний день весны, 31 мая 2019 года, читайте наш гороскоп на сегодня. Уже завтра начнется лето. Как к нему подготовиться – узнайте в материале.
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Овен
В личной жизни Овнов все стабильно хорошо. Вы можете получить от любимого человека помощь, когда даже не ждете ее. А серьезный разговор только подтвердит ваши намерения относительно друг друга. Эх, счастливые вы, Овны!
Телец
Тельцы, ищите себя в новом амплуа! Пробуйте какое-то новое направление в работе или вообще ищите новую работу, почему бы и нет? Также это очень успешный день для продажи или покупки автомобиля.
Близнецы
Вы можете познакомиться с влиятельным человеком сегодня. Он обязательно поможет вам в будущем, если вы сможете найти общий язык. Поэтому сегодняшний день посвятите нетворкингу, а не сидению дома на диване.
Рак
Раки, это очень благоприятный день для поездок. А если вы еще и собираетесь переехать в другую страну или город, то вам все карты в руки. Не бойтесь идти на такой решительный шаг, звезды уверены, что все пройдет гладко.
Лев
Львы, если собирались встретиться с друзьями в пятницу вечером, то знайте, что они могут повести себя эгоистично. Существует даже вероятность, что кого-то из них вы перестанете считать друзьями. Может, лучше перенести все на другой день?
Дева
Девы, у вас может возникнуть внезапная поездка в этот день. Это случится из-за ребенка или любимого человека, но что точно – от вас нужна будет помощь и вы не против будете ее оказать.
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Весы
В этот день вам, Весы, стоит принимать участие в любых мероприятиях или конкурсах. А если вы купите лотерейный билет, то есть все шансы на победу! Готовы испытать судьбу?
Скорпион
Лучше отказаться от любых мероприятий с друзьями в этот день. Они могут испортить ваше имущество, Скорпионы. А также есть вероятность, что у вас попытаются угнать автомобиль, поэтому будьте предельно аккуратны.
Стрелец
Стрельцы, осваивайте новые технологии в работе, не бойтесь идти экспериментальным путём. В этот день вы сможете найти новую работу, если ищете ее, или получить премию, если у вас уже давно есть стабильный доход.
Козерог
По работе вас ждут серьезные достижения, Козероги. Из-за этого с коллегами может быть сложно найти общий язык, они как будто разделились на два лагеря: за и против вас. А вот если вы только в поиске работы, то сегодня вам улыбнется удача.
Водолей
Не стоит идти ни на какие мероприятия или концерты в этот день. Вы точно разочаруетесь, Водолеи. Даже если вас зовут на праздник, то он не предвещает ничего хорошего и вам вряд ли там понравится.
Рыбы
В этот день друзья будут вас радовать, как никогда. Рыбы, ждите от них очень хороших новостей, которые откроют перед вами новые двери. А вот оставить их открытыми для себя или закрыть – решать вам.