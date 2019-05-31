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Финальный выпуск ток-шоу «Как выйти замуж»

31.05.2019

В финальном выпуске ток-шоу «Как выйти замуж» в студии появятся экс-холостяки и участницы прошлых сезонов, которые расскажут, как сложилась их жизнь после самого романтического проекта страны. Уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ состоится финальный выпуск ток-шоу «Как выйти замуж». Не пропустите.

как выйти замуж

В финальном выпуске ток-шоу «Как выйти замуж» вы узнаете:

  • Как складывается семейная жизнь экс-холостяка Дмитрия Черкасова?
  • Нашел ли свою возлюбленную Иракли Макацария?
  • Как дела в личной жизни участниц девятого сезона?
  • Смогла ли отпустить обиду на Холостяка Лиля?
  • И главное: вместе ли Никита Добрынин и Даша?

Больше по теме: Кастинг на 10-й сезон проекта «Холостяк»

Смотрите в 20:00 на телеканале СТБ финальное ток-шоу «Как выйти замуж» с ведущей Розой Аль-Намри!

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