20 освежающих летних коктейлей
На улице стоит жара, а это самое подходящее время попробовать вкусные и освежающие напитки. Летние коктейли — лучшее средство, чтобы утолить жажду и поднять настроение. Участник «МастерШеф. Профессионалы» — Шева Димарик — сделал подборку самых вкусных безалкогольных и алкогольных коктейлей. Пошаговые рецепты охлаждающих напитков читайте в материале.
Топ-10 безалкогольных напитков
Классический мохито
Ингредиенты:
- Газированная вода – 150 мл
- Лимон – 1 шт.
- Лайм – 1 шт.
- Клубника – 4-5 ягод
- Мята – несколько листочков
- Сироп любой по вкусу – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Загрузить в блендер ломтики лимона и лайма. Добавить клубнику. Все перемешать.
- В стакан налить приготовленную смесь и добавить сироп.
- Мяту перемолоть блендером, положить в напиток. Добавить газированную воду.
- С помощью льда охладить коктейль.
Кровавая Мэри
Ингредиенты:
- Томатный сок – 90 мл
- Лимонный сок — 15 мл
- Вустерский соус — по вкусу
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Лед
Способ приготовления:
- Смешать томатный и лимонный соки.
- Добавить вустерский соус, соль и перец.
- Охладить коктейль кусочками льда.
Арбузный коктейль
Ингредиенты:
- Мякоть арбуза — 700-800 г
- Мята — 1 пучок
- Яблочный сок — 1 ст.
- Лайм — 1 шт.
Способ приготовления:
- Вырезать всю мякоть арбуза, нарезать ее кусочками и положить в чашу блендера.
- Влить туда стакан яблочного сока, лайм и мяту. Все взбить.
Ягодный смузи
Ингредиенты:
- Молоко — 1 ст. л.
- Сыр Филадельфия — 100 г
- Сахар — 1 ст. л.
- Ягоды — 150 г
Способ приготовления:
- Взбить молоко, сыр и сахар в блендере.
- Далее помыть ягоды и добавить их в блендер. Еще раз взбить.
- Перелить смузи в бокал, немного охладить.
Арбузно-цитрусовый коктейль
Ингредиенты:
- Нарезанный арбуз без косточек — 2,5 ст.
- Лед — 1 ст.
- Апельсиновый сок — 0,5 ст.
- Черный перец — 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
- Нарезать арбуз на куски.
- Загрузить в блендер ломтики арбуза, апельсиновый сок, перец и лед. Все смешать.
Имбирный напиток
Ингредиенты:
- Кипяток — 200 мл
- Корень свежего имбиря — 2-3 см
- Сок лимона — по вкусу
- Мед — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Тертый на мелкой терке имбирь залить кипятком, настоять 10-15 минут.
- Положить мед и сок лимона по вкусу, перемешать, охладить напиток.
Мятный напиток
Ингредиенты:
- Вода — 1,5 л
- Лимон — 3 шт.
- Пучок мяты
- Сахар — по вкусу
Способ приготовления:
- Сперва отжать из лимонов сок, соединить его с водой. Добавить сахар и подогреть до полного растворения сахара.
- Мяту перемолоть блендером, положить в напиток, перемешать.
- Дать настояться 10-15 минут. Положить в напиток лед и несколько целых листиков мяты.
Фруктовый напиток
Ингредиенты:
- Апельсиновый или мультифруктовый сок — 2 ст.
- Клубника — 1,5 ст.
- Минеральная вода с газом
Способ приготовления:
- Налить сок в кастрюлю и довести до кипения на среднем огне. Количество жидкости должно уменьшиться до 1,5 стакана.
- Процедить получившееся пюре, чтобы выдавить как можно больше жидкости.
- Смешать сок и сироп, который у вас получился. Оставить в холодильнике до полного охлаждения.
- Бокалы наполнить сиропом, а затем добавить 150 мл охлажденной минералки и перемешать.
Лимонная прохлада
Ингредиенты:
- Лимон — 1 шт.
- Вода — 1 л
- Сахар — 150 г
- Кубики льда — 12 шт.
Способ приготовления:
- Лимон очистить от кожицы и мякоти. Лед и сахар измельчить.
- Добавить литр воды и перемешать.
- Украсить напиток.
Чай со льдом
Ингредиенты:
- Апельсин — 2 шт.
- Кипяток — 200 мл
- Сгущенка — 5 ч. л.
- Мед — 4 ч. л.
- Любой чай
Способ приготовления:
- Лимон измельчить в блендере с кожурой, добавить чай и залить субстанцию кипятком.
- Настаивать смесь 10 минут.
- Отдельно смешать сгущенку, мед и лед до однородной каши. В нее добавить апельсиновую смесь и перемешать.
Топ-10 алкогольных напитков
Сангрия просекко
Ингредиенты:
- Персик — 1 шт.
- Нектарин — 1 шт.
- Абрикос — 3 шт.
- Персиковый ликер — 250 мл
- Просекко — 1 бутылка
- Бренди — 100 мл
- Сахарный сироп — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарезать фрукты и смешать их.
- Влить бренди и ликер, дать настояться час.
- Добавить просекко и сахарный сироп по вкусу.
Ромовый пунш
Ингредиенты:
- Ром — 300 мл
- Апельсиновый сок — 3 ст.
- Ананасовый сок — 2 ст.
- Лайм — 1 шт.
- Клюквенный морс — 50 мл
Способ приготовления:
- Смешать ром и соки.
- Добавить сок лайма, морс, лед. Все перемешать.
Дайкири
Ингредиенты:
- Белый ром — 60 мл
- Сок лайма — 30 мл
- Сахарный сироп — 1 ч. л.
- Дробленый лед — 200 г
Способ приготовления:
- Влить ром, сок лайма и сахарный сироп в шейкер.
- Добавить лед, накрыть крышкой и встряхнуть до охлаждения.
- Процедить в охлажденный бокал.
Голубая лагуна
Ингредиенты:
- Лед в кубиках — 200 г
- Водка — 50 мл
- Голубой ликер кюрасао — 20 мл
- Спрайт — 150 мл
- Ананас — 1 долька
Способ приготовления:
- Наполнить высокий стакан кубиками льда наполовину.
- Влить водку и ликер, а после доверху заполнить стакан спрайтом и размешать.
- Украсить готовый коктейль долькой ананаса.
Пина колада
Ингредиенты:
- Белый ром — 30 мл
- Ананасовый сок — 90 мл
- Кокосовое молоко — 30 мл
- Лед в кубиках — 50 г
- Ананас — 1 долька
Способ приготовления:
- Смешать ром, ананасовый сок, кокосовое молоко и лед в блендере.
- Перелить смесь в бокал и украсить готовый коктейль долькой ананаса.
Олд фешн
Ингредиенты:
- Коричневый сахар в кубиках — 5 г
- Ангостура — 1 мл
- Лед в кубиках — 130 г
- Бурбон — 50 мл
- Апельсин — 1 долька
Способ приготовления:
- Положить сахар в кубиках в стакан из толстого стекла. Добавить ангостуру и подавить все.
- Наполнить стакан кубиками льда, влить бурбон и перемешать.
- Украсить коктейль долькой апельсина.
Джин-тоник
Ингредиенты:
- Лед в кубиках — 150 г
- Джин — 50 мл
- Тоник — 150 мл
- Лайм — 1 долька
Способ приготовления:
- Наполнить высокий стакан льдом доверху.
- Влить туда джин и тоник, а после перемешать.
- Украсить коктейль долькой лайма.
Гимлет
Ингредиенты:
- Джин — 60 мл
- Сок лайма — 30 мл
- Лед в кубиках — 200 г
- Цедра лайма — по вкусу
Способ приготовления:
- Налить в емкость джин и сок лайма, а после добавить кубики льда. Перемешать все.
- Перелить в охлажденный бокал.
- Украсить готовый коктейль цедрой лайма.
Пунш с яблоками и апельсином
Ингредиенты:
- Яблочный сок — 750 мл
- Яблоки — 1 шт.
- Апельсины — 1 шт.
- Вино белое сухое — 750 мл
Способ приготовления:
- Нарезать яблоки и апельсины.
- В кувшин налить вино. Затем добавить яблочный сок.
- Выложить фрукты и оставить настояться 15-20 минут.
- Охладить напиток.
Беллини
Ингредиенты:
- Игристое вино или шампанское — 150 мл
- Персиковый сок — 50 мл
- Персики — 2 шт.
Способ приготовления:
- Приготовить из персиков пюре с помощью блендера.
- На дно бокала вылить персиковое пюре и персиковый сок.
- Затем налить шампанское.