В 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» состоится грандиозный финал! Из шести участников только трое дойдут до суперфинала. Кулинары столкнуться с конкурсами, от которых будет зависеть их судьба. Что ждет участников в самом ожидаемом финале «МастерШеф. Профессионалы» в 14 выпуске?

Подробнее смотрите в 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:

14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы» – грандиозный финал и суперфинал!

Смогут ли кулинары разгадать рецепты блюд, которые ранее никогда не готовили?

Останутся ли кулинары друзьями в ожесточенной борьбе за главный приз?

Кто покинет проект в шаге от суперфинала и заветного миллиона, а кто продолжит борьбу за миллион гривен?

И кто же станет победителем первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» ?

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Грандиозный финал мы увидим уже в эту субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: 14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»: кто станет победителем самого кулинарного шоу страны? В 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» состоится грандиозный финал! Из шести участников только трое дойдут до суперфинала. Кулинары столкнуться с конкурсами, от которых будет зависеть их судьба. Что ждет участников в самом ожидаемом финале «МастерШеф. Профессионалы» в 14 выпуске

Video: 14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»: кто станет победителем самого кулинарного шоу страны? В 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» состоится грандиозный финал! Из шести участников только трое дойдут до суперфинала. Кулинары столкнуться с конкурсами, от которых будет зависеть их судьба. Что ждет участников в самом ожидаемом финале «МастерШеф. Профессионалы» в 14 выпуске

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