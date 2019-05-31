14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»: кто станет победителем самого кулинарного шоу страны?
31.05.2019
В 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» состоится грандиозный финал! Из шести участников только трое дойдут до суперфинала. Кулинары столкнуться с конкурсами, от которых будет зависеть их судьба. Что ждет участников в самом ожидаемом финале «МастерШеф. Профессионалы» в 14 выпуске?
Подробнее смотрите в 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:
- 14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы» – грандиозный финал и суперфинал!
- Смогут ли кулинары разгадать рецепты блюд, которые ранее никогда не готовили?
- Останутся ли кулинары друзьями в ожесточенной борьбе за главный приз?
- Кто покинет проект в шаге от суперфинала и заветного миллиона, а кто продолжит борьбу за миллион гривен?
- И кто же станет победителем первого сезона «МастерШеф. Профессионалы»?
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Грандиозный финал мы увидим уже в эту субботу в 19:00 на телеканале СТБ!
Video: 14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»: кто станет победителем самого кулинарного шоу страны?В 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» состоится грандиозный финал! Из шести участников только трое дойдут до суперфинала. Кулинары столкнуться с конкурсами, от которых будет зависеть их судьба. Что ждет участников в самом ожидаемом финале «МастерШеф. Профессионалы» в 14 выпуске
Video: 14 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»: кто станет победителем самого кулинарного шоу страны?В 14 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» состоится грандиозный финал! Из шести участников только трое дойдут до суперфинала. Кулинары столкнуться с конкурсами, от которых будет зависеть их судьба. Что ждет участников в самом ожидаемом финале «МастерШеф. Профессионалы» в 14 выпуске
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