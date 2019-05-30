Медовый месяц Насти Каменских и Потапа: куда отправилась звездная пара

Судья «Х-фактор» Настя Каменских после шикарной свадьбы с Алексеем Потапенко отправилась в путешествие. Певица и ее супруг наслаждаются медовым месяцем на одном из роскошнейших пляжей Европы. Где отдыхают молодожены? Узнайте в нашем материале!

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На одном из фото счастливая пара позирует перед вылетом из Киева.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Май 2019 в 2:02 PDT

Судья «Х-фактор» с мужем загорают на пляже и наслаждаются прекрасным отдыхом. В Instagram пара часто публикует фото с медового месяца. На снимках Потап и Настя мило целуются, не скрывая своих чувств.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Май 2019 в 2:37 PDT

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Компанию влюбленным составили близкие друзья — дизайнер Аня Андрийчук-Завгородняя и основатель креативного event-агентства GG Project Людмила Голубицкая.

Настя Каменских и Потап благодаря упорному труду и творческому подходу построили настоящую империю. Их легендарный дуэт стал прорывом и обрел популярность в разных уголках мира. Кроме творчества и колоссального успеха, Каменских и Потапа объединяет еще и настоящая искренняя любовь.

«В голове и сердце только радость, счастье и любовь. Пытаюсь работать, но совершенно не получается — не хочу, живу, смеюсь, люблю», — очень нежно подписал фото Алексей Потапенко в своем Instagram.

Теперь молодожены не скрывают своих искренних чувств и делятся личной жизнью с любимыми поклонниками.

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